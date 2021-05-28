Депутаты Горсовета бесплатно сходили в зоопарк

Депутаты Красноярского городского Совета Игорь Сорокин и Семен Головинский посетили парк флоры и фауны «Роев ручей». Как сообщает сайт Горсовета, «депутаты не раз отмечали, что парк «Роев ручей» – одно из немногих муниципальных учреждений, которое имеет концепцию развития». Но, видимо, решили в этом убедиться лично.

Парламентарии посмотрели на аттракционы, которые заработают 1 июня и вольер для белых медведей.

Итогом экскурсии стал вывод – парку надо помогать.

Напомним, стоимость билета в парк флоры и фауны «Роев ручей» - 400 рублей.

фото: сайт Горсовета