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Депутаты Горсовета бесплатно сходили в зоопарк

Главная Политика
Красноярск
14:39 28 Мая 2021
горсовет, красноярск, зоопарк
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутаты Красноярского городского Совета Игорь Сорокин и Семен Головинский посетили парк флоры и фауны «Роев ручей». Как сообщает сайт Горсовета, «депутаты не раз отмечали, что парк «Роев ручей» – одно из немногих муниципальных учреждений, которое имеет концепцию развития». Но, видимо, решили в этом убедиться лично.

Парламентарии посмотрели на аттракционы, которые заработают 1 июня и вольер для белых медведей.

Итогом экскурсии стал вывод – парку надо помогать.

Напомним, стоимость билета в парк флоры и фауны «Роев ручей» - 400 рублей.  

 

фото: сайт Горсовета

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