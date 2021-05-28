Депутаты Горсовета предложили вернуть «Автоспецбазу» в собственность Красноярска. Эту идею они озвучили на заседании профильной комиссии. Отметим, что в ноябре 2018 года Красноярским городским Советом была согласована безвозмездная передача из муниципальной собственности города в государственную собственность Красноярского края 100% акций данного предприятия.

И тут, поняв, что ошиблись, народные избранники захотели вернуть все назад.

«Это наша прямая ответственность – привлекать внимание к этой проблеме. Потому что когда мы передавали в край акции, а мы их передали не с первого раза, насколько я помню, было два или 3 заседания, к нам приходили краевые чиновники, которые нас убеждали, что будут миллиардные инвестиции. Мы акции передали, пошли на уступки и поступили в этом плане совершенно ответственно. Поэтому у нас есть сегодня полное право задавать вопросы про инвестиции. Кроме того, у нас большие вопросы к управлению данным предприятием», - заявил Константин Сенченко.

Напомним, полигон компании «Автоспецбаза», расположенный на территории Емельяновского района, – единственный способ разместить весь объем отходов, образующихся на территории Красноярской городской агломерации.

В результате обсуждений комиссия приняла решение рекомендовать главе города инициировать процедуру передачи акций АО «Автоспецбаза» в муниципальную собственность.