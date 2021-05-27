В Красноярском крае приплатят уехавшим работать на село медикам. Компенсации утвердят сегодня на заседании сессии Законодательного собрания края сразу в двух чтениях. Накануне это рекомендовал профильный комитет регионального парламента.

Как следует из законопроекта, выплаты смогут получать не только врачи и фельдшеры, но и акушерки, а также медицинские сестры. Размер выплат будет зависеть от местности, в которой они будут работать. По мнению законодателей, данная мера поможет сократить дефицит сельских медработников в крае.

«Так, один миллион рублей получат акушерки и медсестры, прибывшие на работу в сельские и городские поселки районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности Арктической зоны края. Медицинские работники, переехавшие на работу в сельские и городские поселки в удаленных и труднодоступных территориях региона, получат по 750 тысяч рублей», - сообщили депутаты на комитете.

Выплаты в 500 тысяч рублей получат сотрудники ФАПов в сельских и городских поселках, а также городах с населением до 50 тысяч человек.

Кроме того, в регионе продолжает действовать программа «Земский доктор», которая гарантирует аналогичные выплаты врачам, переехавшим на работу в Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск или Норильск.