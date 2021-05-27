Красноярских детей оградили от зажигалок. Сегодня в первом чтении в рамках заседания сессии Законодательного собрания Красноярского края приняты поправки закон «Об административных правонарушениях». Новации касаются запрета на территории региона продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Речь идет о зажигалках, заправок к ним и баллонов, используемые для туристических плит.

Кроме того, установлены штрафы за продажу данных товаров несовершеннолетним. Физлица в случае нарушения заплатят от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица - от 30 до 50 тысяч, максимальное наказание для юрлиц – 70 тысяч рублей.

Напомним, поправки в закон были инициированы прокурором края Романом Тютюником. Ранее он сообщал, что у ведомства вызывает тревогу высокий уровень токсикомании среди подростков, так называемый «сниффинг».

Так, по данным краевой полиции за последние два года «от вдыхания паров сжиженных углеводородных газов погибли 19 подростков, 41 несовершеннолетний получил тяжелое отравление».

Во время обсуждения законопроекта парламентарии отметили, что аналогичные запреты и штрафные санкции действуют во многих региона страны.