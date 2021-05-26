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Красноярские ученые расскажут о способах повышения качества жизни на селе

Главная Политика
Красноярск
13:17 26 Мая 2021
развитие, в красноярском крае, село, депутаты, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Красноярские ученые расскажут региональным властям о способах улучшения жизни на селе. 200 человек на специальном совещании обсуждали эти вопросы и оказалось, что рецепт.

«Мы и так видим, что качество жизни сельского населения ниже, есть отток молодежи из села и многое другое. Мы должны сориентироваться, как выровнять уровни жизни, обеспечить рабочими местами, поднять экономические показатели районов, как развивать депрессивные территории», - поставил задачу вице-спикер краевого парламента — председатель комитета Сергей Зяблов.

Как сообщает сайт краевого парламента, многие участники совещания отметили доклад директора института экономики и управления АПК Красноярского государственного аграрного университета Зинаиды Шапоровой. Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Красноярского края» Александр Коновальцев выразил мнение, что эта работа уникальная для России, она будет полезна на всех уровнях, в том числе на федеральном.

Уникальную работу «Разработка экономических и нормативно-правовых механизмов обеспечения устойчивого развития сельских территорий, направленных на повышение уровня и качества жизни сельского населения» создали ученые Аграрного университета. Специалисты провели анализ социально-экономического состояния сельских территорий и социологические исследования среди сельского населения. После этого был разработан рейтинг сельских территорий по качеству жизни населения. На основе сопоставления двух индексов (качества жизни и уровня развития) производилась классификация сельских территорий и уточнялся их тип.

В результате ученые готовы дать предложения по внедрению системы региональных социальных стандартов обслуживания сельских жителей, чтобы качество жизни заметно выросло.

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