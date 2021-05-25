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В Красноярском крае малоимущим помогут деньгами с пользой

Главная Политика
Красноярск
13:11 25 Мая 2021
выплаты, поддержка, соцподдержка, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае малоимущим начнут помогать деньгами, однако это будет целевой помощью на конкретные нужды. В регионе вводится система социальных контрактов, которую с 2021 года поручил внедрить президент страны Владимир Путин.

Суть нового механизма поддержки малоимущих – в изменении социального статуса получателя пособия на статус активного работника.

По словам губернатора края Александра Усса, это не просто выдача пособий, а реальный способ для граждан справиться с временными трудностями, в том числе возникшими по причине пандемии.

В этом году  планируется заключить шесть тысяч таких контрактов на срок от трех месяцев до года. На эти цели предусмотрен бюджет в 1 млрд рублей.

«Людям, заключившим контракт, государство предоставляет помощь для ведения личного подсобного хозяйства, организации индивидуальной предпринимательской деятельности, поиска работы с последующим трудоустройством. Также возможно получить выплаты, которые помогут преодолеть иные трудности – например, связанные с лечением или приобретением товаров первой необходимости», - рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики края.

Как заявили в региональном правительстве, программы адаптации человека и его выхода из трудной жизненной ситуации будут индивидуальные.

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