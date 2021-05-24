«Ростелеком»: Мы фиксируем практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования «Единой России»

Как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов, сообщил ER.RU вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

«Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает», – подчеркнул он.

Ранее 24 мая руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев рассказал, что сайт предварительного голосования подвергся DDoS-атаке. По его словам, количество запросов с различных IP-адресов превышало 15 тысяч в секунду. Накануне аналогичная атака была совершена на сайт партии ER.RU. При этом на сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Системы защиты сайта оперативно сработали, оповестив администраторов департамента ИТ, и позволили обеспечить блокировку адресов атакующих, рассказал Вячеслав Сатеев.

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

По материалам «Единой России»