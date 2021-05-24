В Красноярском крае, как и по всей стране, стартовало предварительное голосование «Единой России». Оно проходит с 24 по 30 мая. В течение недели зарегистрированные избиратели смогут зайти на сайт pg.er.ru и проголосовать в электронных бюллетенях за понравившихся кандидатов.

Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» объявило о старте предварительного голосования в символическом для городе месте – на обновленном стадионе «Авангард», после победы красноярской команды «Енисей СТМ» над командой «Локомотив» из Пензы в первом финале Чемпионата России по регби. Партийцы и участники предварительного голосования следили за матчем, поддерживали красноярскую команду, а затем рассказали, почему они решили идти на выборы именно в команде «Единой России»

«Хочу рассматривать сегодняшнюю убедительную победу команды «Енисей СТМ», как хороший знак для «Единой России» накануне избирательной кампании. У нас стартует самый главный этап предварительного голосования, когда жители края могут голосовать на сайте pg.er.ru за тех кандидатов, которых они считают наиболее достойными войти в состав партийной команды на выборах в Законодательное собрание и Государственную думу. У нас пошла очень серьезная подготовка на предварительных этапах, зарегистрировано почти 500 человек кандидатов на выборах в Законодательное собрание и Государственную думу. И уже больше 150 тысяч выборщиков, которые заявили о готовности принять участие в голосовании. Напомню, с 24 по 30 мая все жители края смогут принять участие в этом голосовании. Прошу не оставаться в стороне, для нас очень важны ваши голоса и ваше мнение!», - рассказал секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

Отметим, «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая выдвигает кандидатов, основываясь исключительно на мнении самих избирателей.

Об опыте работы региональной партийной команды сообщил член Совета Федерации от Красноярского края Валерий Семенов: «Мы - профессиональная и ответственная команда. Партия «Единая Россия» является основной политической партией в нашей стране. Самое главное наше богатство – это ответственные люди. Для нас важна поддержка и мнение наших земляков, но не просто поддержка, а непосредственное участие в тех делах, которые направлены на улучшение жизни большого Красноярского края, на улучшение жизни каждого человека, живущего на этой земле».

Депутат Государственной думы Юрий Швыткин отметил, что для партии очень важно всегда быть рядом с людьми: «Быть в команде «Единой России» - большая ответственность. Каждый из нас должен понимать, чем ты можешь конкретно помочь людям, не давать пустых обещаний. Самое главное - не быть безучастным к проблемам всех жителей».

«За долгие годы своей работы я убедилась в том, что даже один человек способен сделать очень многое для улучшения жизни красноярцев, а мы идем вот такой мощной командой – поэтому у нас все получится. Нам все по плечу!», - заявила депутат Законодательного собрания Красноярского края Вера Оськина.

Депутат Государственной думы Петр Пимашков подчеркнул, что партия реализует знаковые проекты на территории региона: «Социальные и общественно-значимые партийные проекты сегодня поддерживают многие красноярцы и лично президент. Очень радует, что Красноярску было присвоено почетное звание «Город трудовой Доблести». Благодаря партийным волонтерам почти 140 тысяч красноярцев подписали и поддержали эту инициативу».

Пополнились партийные ряды и новыми лицами. Среди них окружной координатор по Сибирскому федеральному округу ВОД «Волонтеры-медики» Алена Миронова: «Для меня партия – новая команда, нас объединило желание помочь в период пандемии. Благодаря широкой сетке партии мы смогли реализовать большой федеральный благотворительный проект. Я уверена, что мы продолжим помогать, но уже на законодательном уровне».

В свою очередь, депутат Государственной думы Алексей Веллер поделился своим мнением об игре и партийной команде: «Раз уж мы находимся на стадионе «Авангард», позволю себе воспользоваться спортивной терминологией. Спортивный сезон подходит к концу и вот сегодня команда «Енисей-СТМ» сделала очень уверенный шаг к победе в чемпионате России. А самое главное событие политического сезона только стартует. Сейчас мы накануне первого шага. Очень рассчитываю, что у команды «Единой России» в Красноярском крае будет много болельщиков, которые примут участие в этом политическом соревновании».

В завершении пресс-конференции единороссы призвали жителей Красноярского края принять участие в формировании новой партийной команды на предстоящие выборы.

Напомним, по итогам предварительного голосования будет сформирован список кандидатов от партии на выборы, которые состоятся 19 сентября 2021 года. В единый день голосования состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края по 22-м одномандатным и двум двухмандатным округам. Также для голосования по списку «Единой России» будут сформированы 22 региональные группы. В этот же день пройдут выборы в Государственную Думу. Жителям края предстоит выбрать депутатов федерального парламента по 4 одномандатным округам и по списку партии.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»