24 мая
Красноярск
погода +22 °C
73.58
 
€ 89.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Стартовало предварительное голосование «Единой России»

Главная Политика
Красноярск
15:23 24 Мая 2021
партии, голосование, выборы
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае, как и по всей стране, стартовало предварительное голосование «Единой России». Оно проходит с 24 по 30 мая. В течение недели зарегистрированные избиратели смогут зайти на сайт pg.er.ru и проголосовать в электронных бюллетенях за понравившихся кандидатов.

Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» объявило о старте предварительного голосования в символическом для городе месте – на обновленном стадионе «Авангард», после победы красноярской команды «Енисей СТМ» над командой «Локомотив» из Пензы в первом финале Чемпионата России по регби. Партийцы и участники предварительного голосования следили за матчем, поддерживали красноярскую команду, а затем рассказали, почему они решили идти на выборы именно в команде «Единой России»

«Хочу рассматривать сегодняшнюю убедительную победу команды «Енисей СТМ», как хороший знак для «Единой России» накануне избирательной кампании. У нас стартует самый главный этап предварительного голосования, когда жители края могут голосовать на сайте pg.er.ru за тех кандидатов, которых они считают наиболее достойными войти в состав партийной команды на выборах в Законодательное собрание и Государственную думу. У нас пошла очень серьезная подготовка на предварительных этапах, зарегистрировано почти 500 человек кандидатов на выборах в Законодательное собрание и Государственную думу. И уже больше 150 тысяч выборщиков, которые заявили о готовности принять участие в голосовании. Напомню, с 24 по 30 мая все жители края смогут принять участие в этом голосовании. Прошу не оставаться в стороне, для нас очень важны ваши голоса и ваше мнение!», - рассказал секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

Отметим, «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая выдвигает кандидатов, основываясь исключительно на мнении самих избирателей.

Об опыте работы региональной партийной команды сообщил член Совета Федерации от Красноярского края Валерий Семенов: «Мы - профессиональная и ответственная команда. Партия «Единая Россия» является основной политической партией в нашей стране. Самое главное наше богатство – это ответственные люди. Для нас важна поддержка и мнение наших земляков, но не просто поддержка, а непосредственное участие в тех делах, которые направлены на улучшение жизни большого Красноярского края, на улучшение жизни каждого человека, живущего на этой земле».

Депутат Государственной думы Юрий Швыткин отметил, что для партии очень важно всегда быть рядом с людьми: «Быть в команде «Единой России» - большая ответственность. Каждый из нас должен понимать, чем ты можешь конкретно помочь людям, не давать пустых обещаний. Самое главное  - не быть безучастным к проблемам всех жителей».

«За долгие годы своей работы я убедилась в том, что даже один человек способен сделать очень многое для улучшения жизни красноярцев, а мы идем вот такой мощной командой – поэтому у нас все получится. Нам все по плечу!», - заявила депутат Законодательного собрания Красноярского края Вера Оськина.

Депутат Государственной думы Петр Пимашков подчеркнул, что партия реализует знаковые проекты на территории региона: «Социальные и общественно-значимые партийные проекты сегодня поддерживают многие красноярцы и лично президент. Очень радует, что Красноярску было присвоено почетное звание «Город трудовой Доблести». Благодаря партийным волонтерам почти 140 тысяч красноярцев подписали и поддержали эту инициативу».

Пополнились партийные ряды и новыми лицами. Среди них окружной координатор по Сибирскому федеральному округу ВОД «Волонтеры-медики» Алена Миронова: «Для меня партия – новая команда, нас объединило желание помочь в период пандемии. Благодаря широкой сетке партии мы смогли реализовать большой федеральный благотворительный проект. Я уверена, что мы продолжим помогать, но уже на законодательном уровне».

В свою очередь, депутат Государственной думы Алексей Веллер поделился своим мнением об игре и партийной команде:  «Раз уж мы находимся на стадионе «Авангард», позволю себе воспользоваться спортивной терминологией. Спортивный сезон подходит к концу и вот сегодня команда «Енисей-СТМ» сделала очень уверенный шаг к победе в чемпионате России. А самое главное событие политического сезона только стартует. Сейчас мы накануне первого шага. Очень рассчитываю, что у команды «Единой России» в Красноярском крае  будет много болельщиков, которые примут участие в этом политическом соревновании».

В завершении пресс-конференции единороссы призвали жителей Красноярского края принять участие в формировании новой партийной команды на предстоящие выборы.

Напомним, по итогам предварительного голосования будет сформирован список кандидатов от партии на выборы, которые состоятся 19 сентября 2021 года. В единый день голосования состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края по 22-м одномандатным и двум двухмандатным округам. Также для голосования по списку «Единой России» будут сформированы 22 региональные группы. В этот же день пройдут выборы в Государственную Думу. Жителям края предстоит выбрать депутатов федерального парламента по 4 одномандатным округам и по списку партии.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В «Солонцах-2» могут появиться новые обманутые дольщики

В «Солонцах-2» могут появиться новые обманутые дольщики

20 Мая 2021 г.
Строительство дома не может закончиться уже пять лет
Новости Красноярска: Стоимость строительства метро в Красноярске может уменьшиться

Стоимость строительства метро в Красноярске может уменьшиться

20 Мая 2021 г.
Завышенной ее назвал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Новости Красноярска: Депутатам Горсовета пожаловались на отсутствие мест для выгула кроликов

Депутатам Горсовета пожаловались на отсутствие мест для выгула кроликов

18 Мая 2021 г.
С народными избранниками встретились дети
Новости Красноярска: В Горсовете рассказали о борьбе с аварийными домами в Красноярске

В Горсовете рассказали о борьбе с аварийными домами в Красноярске

13 Мая 2021 г.
В очереди на расселение – жители 236 домов
Новости Красноярска: Общественная палата края похвалилась поправками в Конституцию РФ

Общественная палата края похвалилась поправками в Конституцию РФ

13 Мая 2021 г.
Организация подвела итоги работы в 2020 году
Новости Красноярска: Александр Усс подрос в доходах за 2020 год

Александр Усс подрос в доходах за 2020 год

7 Мая 2021 г.
Они выросли на треть
Новости компаний
18/05
Красноярские энергетики начали благоустраивать участки после работ на теплосетях
14/05
Европа снова сталкивается с рецессией
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские памятники оделись в олимпийки из 90-х

Красноярские памятники оделись в олимпийки из 90-х

21 Мая 2021 г.
Преображение связано с премьерой второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Новости Красноярска: С улиц Минусинска откачивают воду

С улиц Минусинска откачивают воду

23 Мая 2021 г.
На борьбу с подтоплениями в городе выделено 2 млн рублей
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ-2» вышел в финал молодёжного чемпионата России

«Енисей-СТМ-2» вышел в финал молодёжного чемпионата России

21 Мая 2021 г.
Он разгромил московскую «Славу-м»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru