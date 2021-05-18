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Депутатам Горсовета пожаловались на отсутствие мест для выгула кроликов

Главная Политика
Красноярск
12:27 18 Мая 2021
горсовет, дети, депутаты, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском городском Совете народные избранники встретились с участниками конкурса «Задай вопрос депутату». Его посвятили 25-летию парламента. 20 финалистов получили право принять участие в своеобразной пресс-конференции, где спрашивали взрослых обо все на свете. Например, о том, что в Красноярске негде выгулять кролика.

«Был такой момент, когда моя сестра пошла выгуливать кролика. Да, кроликов можно выгуливать. Он чуть не выскочил из ошейника и не убежал на дорогу. Я предлагаю сделать такой парк, который будет разделен на 4 части: зона – для собак, другая – для кошек, третья – для грызунов, четвертая – для птиц и земноводных. Там должно быть здание, чтобы люди могли не только выгуливать своих животных, но и нашли себе друзей», - поделился участник встречи Максим Онищенко.

Депутат Константин Сенченко назвал это прекрасной идеей, а Елена Южакова увидела в участниках пресс-конференции будущих депутатов.

«Мне как любому молодому человеку хотелось, чтобы мир поменялся здесь и сейчас. Но он не очень менялся, поэтому я сама пошла в законодательную власть. Уверена, что лет через 10-15 кто-то из участников пресс-конференции окажется на наших местах»», - заявила она. 

 

фото: сайт Горсовета 

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