В Горсовете рассказали о борьбе с аварийными домами в Красноярске

Депутатам Красноярского городского Совета рассказали о программе расселения из ветхого и аварийного жилья. По данным заместителя руководителя департамента градостроительства Красноярска Галины Голубь, за прошедший год снесено два дома и переселено 902 человека. На очереди – жители 236 аварийных домов.
«Уже полностью расселены 9 домов, частично – 60. Расселены 384 семьи», - рассказала Голубь. Сейчас ведется работа по домам, признанным аварийными до 1 января 2017 года. Всего же в городе около 500 домов, которые необходимо расселить.
Во время обсуждения депутаты назвали одну из основных причин медленной реализации программы. Средства закладывают на год и зачастую успеть их потратить не получается.
«Если бы администрация Красноярска самостоятельно могла строить дома, то у нас была бы возможность полностью перекрыть все потребности в квартирах для сирот и переселенцев. Частично этот проект реализуется, но медленно – своих средств городу не хватает. Поэтому и прибегаем к помощи федеральных программ. Но там деньги выделяются неравномерно и только на год, за который на каждом этапе нужно все успеть. Если нам удастся выйти с инициативой об увеличении этого срока хотя бы на два года и обеспечении плавного финансирования, то можно было бы заняться и строительством, и более качественном проведении аукционов по выкупу готового жилья», - заявил депутат Захар Енджиевский.