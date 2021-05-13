В Горсовете рассказали о борьбе с аварийными домами в Красноярске

Депутатам Красноярского городского Совета рассказали о программе расселения из ветхого и аварийного жилья. По данным заместителя руководителя департамента градостроительства Красноярска Галины Голубь, за прошедший год снесено два дома и переселено 902 человека. На очереди – жители 236 аварийных домов.

«Уже полностью расселены 9 домов, частично – 60. Расселены 384 семьи», - рассказала Голубь. Сейчас ведется работа по домам, признанным аварийными до 1 января 2017 года. Всего же в городе около 500 домов, которые необходимо расселить.

Во время обсуждения депутаты назвали одну из основных причин медленной реализации программы. Средства закладывают на год и зачастую успеть их потратить не получается.