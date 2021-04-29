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Красноярским коммунистам запретили шагать по центру в Первомай

Главная Политика
Красноярск
13:22 29 Апреля 2021
шествие, запрет, ограничения, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Администрация Красноярска запретила первомайское шествие, которое намерены были провести местные коммунисты в центре города.

Как сообщает пресс-служба регионального КПРФ, «причина отказа – губернаторский указ об «антиCOVIDных мерах».

«Коммунистами было запланировано проведение шествия по центральным улицам города с митингом на Площади Революции у памятника В. И. Ленину», - сообщили в партии.

Там также отметили, что в случае неисполнения решения, участники подпадут под административную ответственность по двум статьям.

«Тем не менее, на 1 мая коммунистами Красноярска запланировано возложение цветов у памятника В. И. Ленину на Площади Революции, которое состоится в 11:00», - резюмировали в КПРФ.

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