Красноярским коммунистам запретили шагать по центру в Первомай

Администрация Красноярска запретила первомайское шествие, которое намерены были провести местные коммунисты в центре города.

Как сообщает пресс-служба регионального КПРФ, «причина отказа – губернаторский указ об «антиCOVIDных мерах».

«Коммунистами было запланировано проведение шествия по центральным улицам города с митингом на Площади Революции у памятника В. И. Ленину», - сообщили в партии.

Там также отметили, что в случае неисполнения решения, участники подпадут под административную ответственность по двум статьям.