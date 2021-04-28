Еще один депутат ЗС от ЛДПР отрекся от партии

Депутат Законодательного собрания Евгений Черных заявил о выходе из рядов партии ЛДПР. Соответствующее заявление сокол Жириновского опубликовал в своих соцсетях.

«Сегодня я принял решение выйти из рядов партии ЛДПР. И пусть такое решение далось мне не просто, но оно является взвешенным и обдуманным. Встречаясь с избирателями я понял, что для того чтобы помогать людям решать их насущные проблемы, нужен немалый административный ресурс. Многие вопросы по этой причине остались не завершенными…

Опережая разные вопросы и догадки, отвечаю, что я по-прежнему продолжаю работать и остаюсь депутатом Законодательного Собрания края», - заявил Евгений Черных.



Отметим, что это уже второй депутат ЗС, который покинул ряды ЛДПР. 2 недели назад вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш также в соцсетях сообщил, что выходит из партии. В ответ руководитель фракции либерал-демократов Александр Глисков назвал своего коллегу предателем.

По данным sibnovosti.ru, Евгений Черных пойдет на праймериз «Единой России».

Фото со страницы Евгения Черных в Facebook