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Еще один депутат ЗС от ЛДПР отрекся от партии

Главная Политика
Красноярск
15:30 28 Апреля 2021
политика, лдпр, депутаты
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Депутат Законодательного собрания Евгений Черных заявил о выходе из рядов партии ЛДПР. Соответствующее заявление сокол Жириновского опубликовал в своих соцсетях.

«Сегодня я принял решение выйти из рядов партии ЛДПР. И пусть такое решение далось мне не просто, но оно является взвешенным и обдуманным. Встречаясь с избирателями я понял, что для того чтобы помогать людям решать их насущные проблемы, нужен немалый административный ресурс. Многие вопросы по этой причине остались не завершенными…
Опережая разные вопросы и догадки, отвечаю, что я по-прежнему продолжаю работать и остаюсь депутатом Законодательного Собрания края», - заявил Евгений Черных.


Отметим, что это уже второй депутат ЗС, который покинул ряды ЛДПР. 2 недели назад вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш также в соцсетях сообщил, что выходит из партии. В ответ руководитель фракции либерал-демократов Александр Глисков назвал своего коллегу предателем.

По данным sibnovosti.ru, Евгений Черных пойдет на праймериз «Единой России».

Фото со страницы Евгения Черных в Facebook

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