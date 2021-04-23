Все про 2020 год

Отчет губернатора Красноярского края о работе за 2020 год был озвучен на следующий день после послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. Глава региона признался – новые задачи потребуют от местных властей работать еще активнее, чтобы не только вернуться к прежним, докризисным показателям, но и обеспечить движение вперед.

«С момента моего предыдущего отчетного выступления прошел всего один год. Но когда оглядываешься назад, иногда кажется, что он вместил в себя целое десятилетие», - начал свое выступление губернатор, имея в виду, разумеется, пандемию коронавируса и многочисленные ограничения с ней связанные.

Усс напомним, что уже при появлении первых признаков пандемии в крае начали разворачивать специализированные инфекционные отделения. В короткие сроки было приобретено оборудование и медикаменты, налажено производство средств индивидуальной защиты.

«С отдельными словами благодарности я хочу обратиться к организаторам здравоохранения и медицинским работникам. Все они – от краевых руководителей и главных врачей до санитарок и водителей скорой помощи – заслуживают того, чтобы назвать их поименно. Работали, что называется, сутки напролёт, рисковали, теряли своих товарищей, но выполняли свой долг», - отдал должное глава региона.

Впереди – продолжение массовой вакцинации. По словам Усса, в крае предстоит привить более 1,2 млн человек.

По финансовым показателям региону удалось не просесть и закончить год с профицитом бюджета. Более того, сокращен госдолг. Несмотря на все, успешно реализовывались национальные и региональные проекты, запущен аккумулятор проектов трех регионов – «Енисейская Сибирь».

«Мы можем с уверенностью констатировать, что так называемая «инвестиционная яма», в которой край находился еще пять лет назад, когда не начиналось ни одного крупного проекта, успешно преодолена», - заявил Усс.

Красноярский край по-прежнему находится в первой десятке ведущих субъектов РФ по размеру валового регионального продукта, в пятерке – по совокупной прибыли организаций, является двенадцатым по объему платных услуг населению. Соответственно по всем этим базовым показателям мы – первые в Сибирском федеральном округе.

Отдельно губернатор остановился на отраслях экономики. В строительстве – рост, сельское хозяйство показало «выдающиеся результаты».

«Острый вопрос – лесные пожары. Их площадь в прошлом году сократилась не на проценты, она сократилась в пять раз, что, конечно, является не только результатом иного уровня работы, но благоприятных погодных условий, которые были к нам благосклонны», - рассказал глава края. Напомним, при поддержке президента страны в регионе будет создан специализированный лесопожарный центр для тушения возгораний в северных и приарктических территориях.

Отдельная тема – социальная политика. На меры поддержки в прошлом году край потратил более 43 млрд рублей – почти в полтора раза больше, чем ранее. Социальная ориентированность бюджета будет сохранена и далее. Так, по предложению губернатора, принято решение о ежемесячных выплатах все жители нашего края, которые входят в категорию «дети войны».

«Уважаемые коллеги, впереди у нас большие даты: двухвековой юбилей нашей южной столицы – Минусинска, 200-летие Енисейской губернии, а затем и 400-летие нашей краевой столицы - города Красноярска. Все это повод для того, чтобы еще раз вглядеться в своё прошлое, оценить день настоящий и идти в будущее, которое мы создаем сегодня.

Уроки, в том числе и нашей новейшей истории, показывают: для преодоления трудностей, а тем более, для уверенного движения вперед нужна прежде всего сплоченность, нужна солидарность», - резюмировал Александр Усс.