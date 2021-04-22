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За продажу «энергетиков» детям и подросткам в Красноярском крае начнут штрафовать

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Красноярск
13:25 22 Апреля 2021
напиток, запрет, продажа, красноярск, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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За продажу «энергетиков» детям и подросткам в Красноярском крае начнут штрафовать. Соответствующие нормы добавили в региональный закон «Об административных правонарушениях» сегодня во время заседания сессии Законодательного собрания.

Напомним, запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним в крае начал действовать еще в 2016 году. Однако никакого наказания прописано не было.

После вступления поправок в силу физических лиц за продажу «энергетиков» будут штрафовать на сумму от 500 рублей до 1,5 тысячи, должностных лиц — от 2 до 3 тысяч, юридических — от 15 до 30 тысяч рублей.

«Устанавливается также повышенная административная ответственность за розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков в детских, образовательных и медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, поскольку деятельность указанных учреждений и участие несовершеннолетних в таких мероприятиях должны быть направлены на развитие и оздоровление несовершеннолетних», - пояснил председатель комитета по безопасности и защите прав граждан краевого парламента Анатолий Самков.

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