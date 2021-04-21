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Губернатор края отчитается перед Заксобранием за работу в 2020 году

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Красноярск
12:46 21 Апреля 2021
губернатор, законодательное собрание, правительство, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс в четверг, 22 апреля, выступит в Законодательном собрании перед депутатами. Народным избранникам он представит отчет о своей работе и работе регионального правительства в 2020 году.

Всего в повестке сессии больше 30 вопросов. В том числе депутаты проведут весеннюю корректировку краевого бюджета, рассмотрят в первом чтении закон «О патриотическом воспитании», внесут изменения в закон «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Красноярском крае» и рассмотрят ряд других вопросов.

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