Губернатор края отчитается перед Заксобранием за работу в 2020 году

Губернатор Красноярского края Александр Усс в четверг, 22 апреля, выступит в Законодательном собрании перед депутатами. Народным избранникам он представит отчет о своей работе и работе регионального правительства в 2020 году.

Всего в повестке сессии больше 30 вопросов. В том числе депутаты проведут весеннюю корректировку краевого бюджета, рассмотрят в первом чтении закон «О патриотическом воспитании», внесут изменения в закон «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Красноярском крае» и рассмотрят ряд других вопросов.