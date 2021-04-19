Депутаты Госдумы от Красноярского края отчитались о доходах

Депутаты Госдумы от Красноярского края представили декларации о доходах за 2020 год. Самый богатый народный избранник, который работает в нижней палате федерального парламента, задекларировал 14,59 млн рублей. Это Артур Чилингаров. В его собственности дом, две квартиры, два земельных участка и мотовездеход.

Раиса Кармазина отчиталась о доходе в 6,4 млн рублей. В ее собственности дом, квартира, баня и два гаража.

Официальный доход Ларисы Шойгу в 2020 году составил 6,12 млн рублей. В собственности у сестры министра обороны России Сергея Шойгу только квартира.

Остальные депутаты Госдумы от Красноярского края задекларировали доход примерно одного уровня. Юрий Швыткин, Петр Пимашков, Сергей Натаров и Виктор Зубарев заработали около 6 млн рублей за год – то есть, 500 тысяч рублей в месяц.

Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас отчитался о доходе в 13 млн рублей за год, а Валерий Семенов задекларировал 7,7 млн рублей.

Фото: сайт Государственной думы РФ