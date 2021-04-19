19 апреля
Красноярск
погода +3 °C
75.55
 
€ 90.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Депутаты Госдумы от Красноярского края отчитались о доходах

Главная Политика
Красноярск
10:57 19 Апреля 2021
депутаты, доход, госдума, сенатор, декларации
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Депутаты Госдумы от Красноярского края представили декларации о доходах за 2020 год. Самый богатый народный избранник, который работает в нижней палате федерального парламента, задекларировал 14,59 млн рублей. Это Артур Чилингаров. В его собственности дом, две квартиры, два земельных участка и мотовездеход.

Раиса Кармазина отчиталась о доходе в 6,4 млн рублей. В ее собственности дом, квартира, баня и два гаража.

Официальный доход Ларисы Шойгу в 2020 году составил 6,12 млн рублей. В собственности у сестры министра обороны России Сергея Шойгу только квартира.

Остальные депутаты Госдумы от Красноярского края задекларировали доход примерно одного уровня. Юрий Швыткин, Петр Пимашков, Сергей Натаров и Виктор Зубарев заработали около 6 млн рублей за год – то есть, 500 тысяч рублей в месяц.

Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас отчитался о доходе в 13 млн рублей за год, а Валерий Семенов задекларировал 7,7 млн рублей.

Фото: сайт Государственной думы РФ

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Александр Усс о встрече с президентом Владимиром Путиным: «Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду»

Александр Усс о встрече с президентом Владимиром Путиным: «Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду»

14 Апреля 2021 г.
Была ли встреча – губернатор не ответил
Новости Красноярска: «Я с полной ясностью осознал, что эпоха ушла»: вице-спикер заксобрания Алексей Кулеш покинул ЛДПР

«Я с полной ясностью осознал, что эпоха ушла»: вице-спикер заксобрания Алексей Кулеш покинул ЛДПР

10 Апреля 2021 г.
У партии накопились претензии к депутату
Новости Красноярска: Минусинцы топят дома углем «из-за бедности»

Минусинцы топят дома углем «из-за бедности»

9 Апреля 2021 г.
Таково мнение депутата ЗС Зырянова
Новости Красноярска: В Норильске создадут лабораторию для мониторинга экологии

В Норильске создадут лабораторию для мониторинга экологии

9 Апреля 2021 г.
Деньги выделят из краевого бюджета
Новости Красноярска: Проект современной развязки на Предмостной вновь отложили в сторону

Проект современной развязки на Предмостной вновь отложили в сторону

8 Апреля 2021 г.
Депутаты Горсовета узнали об отсутствии планов
Новости Красноярска: В Красноярском крае остается почти сотня домов с обманутыми дольщиками

В Красноярском крае остается почти сотня домов с обманутыми дольщиками

8 Апреля 2021 г.
Данные представили в Законодательном собрании
Новости компаний
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
13/04
Студенты и аспиранты Университета Решетнёва приняли участие во встрече с главой Правительства РФ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мошенники рассылают красноярцам письма от имени МВД

Мошенники рассылают красноярцам письма от имени МВД

19 Апреля 2021 г.
В ведомстве заявили, что не имеют отношения к этой рассылке
Новости Красноярска: Чем занять ребенка летом: обзор детских лагерей

Чем занять ребенка летом: обзор детских лагерей

19 Апреля 2021 г.
Лето – замечательное время, когда и родители, и дети, могут отдохнуть от школьных будней
Новости Красноярска: Холодная и пасмурная погода пришла в Красноярск

Холодная и пасмурная погода пришла в Красноярск

19 Апреля 2021 г.
В понедельник усилится ветер до 20 м/с
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru