Александр Усс о встрече с президентом Владимиром Путиным: «Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду»

Губернатор Александр Усс в ходе Красноярского экономического форума ответил на вопросы журналистов о своей поездке в Москву. С прошлой недели в Красноярске обсуждают слухи о возможной отставке главы региона после встречи с президентом Владимиром Путиным.

Сегодня Александр Усс вернулся в Красноярск из командировки в столицу и, судя по всему, в его карьере без перемен. Однако, комментируя свою поездку, губернатор так прямо и не ответил, была ли встреча с президентом.

«Встречи президента с губернатором и иными должностными лицами отмечаются на его официальном портале и по телевидению. Поэтому смотрите официальную информацию и смотрите телевизор. Что касается моего куда-то перемещения, я даже затрудняюсь сказать, кто это придумал и зачем. Я родился в Красноярске, вся моя жизнь связана с Красноярским краем, и, как бы пафосно это не звучало, я намерен служить Красноярскому краю. Когда я работал председателем законодательного собрания, меня практически ежегодно куда-то „отправляли“. Хочется вспомнить слова Высоцкого: «Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду», - заявил Усс.

Фото: страница губернатора Красноярского края Александра Усса в соцсети «ВКонтакте»