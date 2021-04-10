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«Я с полной ясностью осознал, что эпоха ушла»: вице-спикер заксобрания Алексей Кулеш покинул ЛДПР

Главная Политика
Красноярск
12:57 10 Апреля 2021
законодательное собрание, партии, депутаты, выборы, железногорск
Автор: Sibnovosti.ru
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Вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш покинул ряды ЛДПР. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Я взрослел, менялся. Менялась партия. Менялась страна. Однажды я с полной ясностью осознал, что эпоха ушла… Революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами мерзавцы и негодяи». Кому только не приписывают эти слова... Впрочем, авторство не так и важно, важен посыл: надо вовремя уходить, если ты являешься первым, и не хочешь или не можешь быть третьим», - записал депутат.

В ЛДПР Алексей Кулеш работал последние 17 лет. В 2016 году он был избран депутатом заксобрания региона. В заксобрании возглавляет комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также работает в составе комитета по образованию, культуре и спорту. В составе фракции ЛДПР в заксобрании восемь депутатов.

«В принципе это был вопрос времени, потому что с самого начала, как только он стал председателем комитета по строительству и ЖКХ, возникали вопросы, поскольку он всячески выгораживал и Фонд капремонта и Фонд жилищного строительства и стройнадзор, хотя эти направления очевидно в работе правительства, были провалены, и поддержал он повышение на 15% взносов на капремонт, хотя даже губернатор Красноярского края сказал, что это неприемлемо и недопустимо…», - прокомментировал решение бывшего однопартийца руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Александр Глисков.

Кроме того, по словам Александра Глискова, Алексей Кулеш перед выборами горсовета Железногорска заявлял о том, что нельзя допустить победы ЛДПР, так как в этом случае ему пришлось бы бороться за пост мэра города вопреки своим планам.

«... По факту человек - просто предатель», - сделал вывод руководитель фракции.

Выборы в Железногорске прошли в сентябре 2020 года. При голосовании по партспискам ЛДПР заняла второе место, пропустив на первое «Единую Россию».

Фото: страница Алексея Кулеша в соцсети Facebook

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