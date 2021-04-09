Минусинцы топят дома углем «из-за бедности»

В Минусинске обсудили экологическое состояние в городе. Напомним, южная столица края – неизменный участник многочисленных рейтингов самых грязных городов страны и мира. Уровень загрязнения атмосферы в городе характеризуется как очень высокий. Основная опасность – от бензопирена, оксида и диоксида азота, взвешенных частиц.

В отличие от других городов края в Минусинске нет крупных промышленных предприятий-загрязнителей. Выбросы – от частных домовладений, которых в городе более 12 тысяч. По словам главы города Андрея Первухина, ситуация год от года ухудшается.

«Минусинцы не враги себе и своим детям. Они топят углем из-за бедности. Конечно, можно сделать тома ПДВ, но любой минусинец скажет вам и так: проблема в печном отоплении. Выход по трем направлениям: субсидирование приобретения бездымного угля, тарифов на электричество и теплоотопление», - высказался депутат Законодательного собрания Владислав Зырянов.

Как заявил координатор экологического движения «Зеленый дом – Минусинск» Александр Матвеев, проблемы начались в 2017-2018 годах, когда счетчики учета электроэнергии были вынесены из домов потребителей. Это остановило ее воровство, но люди перешли на отопление углем.

В результате собравшиеся в качестве оптимального решения проблемы определили именно изменение тарифной политики. Теперь вопрос будут прорабатывать с правительством региона.