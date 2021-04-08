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Проект современной развязки на Предмостной вновь отложили в сторону

Главная Политика
Красноярск
10:24 8 Апреля 2021
дороги, строительство, красноярск, правый
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Проект современной развязки на Предмостной площади вновь отложили в сторону. Накануне на комиссии по градостроительству красноярского Горсовета депутатам были представлены планы по обеспечению транспортной доступности жилых комплексов микрорайона Пашенный.

В планах этих нет ожидаемой уже больше 15 лет толковой развязки на Предмостной площади.

Как сообщили в пресс-службе Горсовета со ссылкой специалистов, на данный момент проектные решения по объекту: «Транспортная развязка на правобережной предмостной площади в г. Красноярске» подлежат переработке с учетом новых требований, так как проект был выполнен в 2005 году. Тогда там планировалась сделать надземную эстакаду и тоннель. Работы затронули бы улицы Матросова и Гладкова, а также проспект Красноярский рабочий. По словам представителя Управления капитального строительства Красноярска, только на корректировку проекта требуется около 112 миллионов рублей. Само строительство, по предварительной оценке, может потребовать больше 2 миллиардов рублей.

По мнению заместителя главы города Олега Животова, сейчас в принципе рано говорить о возобновлении этого проекта пока не проведена оценка изменений транспортных потоков, которые произойдут после планируемого возведения в районе Предмостной площади хореографического колледжа и школы.

Чуть больше года назад в Красноярске депутаты Законодательного собрания края и чиновники мэрии возвращались к вопросу строительства развязки в районе Предмостной площади. Тогда заявляли, что объект требует серьезных вложений – на строительство развязки от улицы Гладкова до Николаевского моста, а также на реконструкцию улицы Свердловской потребуется около 7 млрд рублей.

 

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