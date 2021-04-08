В Красноярском крае остается почти сотня домов с обманутыми дольщиками

В Красноярском крае остается 93 проблемных дома, в которых покупатели так и не могут получить свои квартиры. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента рассказал Вячеслав Голик, генерального директора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Красноярского края.

По данным Голика, на февраль 2021 года в Единый реестр проблемных объектов на территории края включено 93 многоквартирных дома. Через наблюдательный совет публично-правовой компании прошло 24 объекта. По пяти из них принято решение по достройке домов Фондом. Это позволит решить проблему 811 дольщиков. Дольщики 19 многоквартирных домов выбрали выплату возмещения, их насчитывается 2 333 человека. Всего за это время восстановили свои права 3 144 дольщика.

«Многое изменилась после того, как Федерация приняла волевое решение финансировать из федерального бюджета достройку проблемных домов или возмещать дольщикам затраченные средства. Надеюсь, в ближайшие годы мы сможем завершить эту работу, точнее сказать, справиться с этой бедой. Проблема еще не решена, и работа будет продолжаться. Главное, мы понимаем, куда идем», - прокомментировал ситуацию вице-спикер краевого парламента, председатель комитета Алексей Кулеш.