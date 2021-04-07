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В Красноярске прошло заседание партии «Единая Россия»

Главная Политика
Красноярск
15:15 7 Апреля 2021
партии, заседание, красноярск, политика, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Заседание партии «Единая Россия» проходило в очном формате, на нем обсуждали вопросы формирования команды кандидатов, тестирования онлайн голосования и создания партийной программы.

«Сегодня мы собираемся здесь нашим партийным коллективом представителей всех территорий края для заседания регионального политсовета. Заседание проходит впервые в очном режиме после долгого перерыва, связанного с пандемией. Нам очень важно, чтобы для решения вопросов предварительного голосования были мобилизованы все необходимые партийные силы», — сообщил Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».

В этом году предварительное голосование проходит в новом онлайн формате. Как отметил Алексей Додатко, этот формат новый и для партийной организации, и для жителей края, поэтому очень важно разобраться в механизмах. «Чтобы люди на местах подошли со знанием дела к проведению предварительного голосования».

Сроки предварительного голосования для избирателей уже определены — с 24 по 30 мая.

Кроме того, на заседании подвели итоги работы волонтерского центра партии. Совместная работа активистов помогла многим жителям и медикам, отмечает Алена Миронова, координатор регионального штаба добровольцев в здравоохранении «Волонтеры-медики»:

«Этот год очень сложный, он отличается по работе. Не имело значения, какие организации включены в работу — работали сильнейшие. Партия помогла нам охватить весь край».

О том, как сами партийцы помогали жителям, рассказала Вероника Шабалина, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» в Кировском районе Красноярска:

«У нас создан волонтёрский штаб. Мы сотрудничаем с медучреждениями — в этом году мы узнавали проблемы ковидных госпиталей. Например, что в красную зону нужен телефон для консультаций и кофемашина, потому что они очень сильно устают».

Также состоялось вручение партийных билетов. В числе новоиспеченных партийцев — Юрий Коршун — машинист буровой установки. Он поделился с Sibnovosti.ru, что занимается этим от свободного времени:

«Ты ведь не ради каких-то целей занимаешься волонтерством. Чем больше делаешь, тем больше хочется».

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