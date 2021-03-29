Анатолий Быков готов баллотироваться в Госдуму

Адвокат Анатолия Быкова Алексей Прохоров заявил, что его подзащитный готов баллотироваться в Госдуму РФ, если его поддержат жители Красноярского края. Юрист записал видеообращение, под которым просит жителей высказаться на тему возможного участия Быкова в предвыборной кампании.

По его словам, бизнесмен получает письма поддержки от красноярцев, в которых они просят избираться в Госдуму. Сейчас бизнесмен находится в СИЗО. Однако адвокат Быкова подчеркнул, что действующее законодательство не запрещает лицам, находящимся в статусе обвиняемого, избираться в представительные органы власти.

Сам Анатолий Быков пока окончательного решения об участии в выборах не принял. Возможно, он станет самовыдвиженцем, если найдет поддержку жителей в ближайшее время.