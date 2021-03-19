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Главврач онкодиспансера Андрей Модестов станет советником губернатора

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Красноярск
08:31 19 Марта 2021
назначения, здравоохранение, онкология, губернатор, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Главврач краевого онкодиспансера Андрей Модестов принял предложение стать советником губернатора. Несколько дней в Красноярске обсуждают  отставку Модестова с должности главврача онкоцента. В краевом правительстве сообщили, что губернатор предложил специалисту новую работу – советником главы региона по здравоохранению.

«В новой должности он продолжит курировать вопросы оказания жителям региона необходимой помощи в сфере борьбы с онкозаболеваниями. Борьба с онкологическими заболеваниями входит в нацпроект «Здравоохранение». Программа предусматривает открытие до 2024 года в крае 20 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в межрайонных больницах, а также в крупных многопрофильных медучреждениях Красноярска, Железногорска и Зеленогорска», - сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, что должность главврача краевого онкоцентра Андрей Модестов занимал 10 лет.

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