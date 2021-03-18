Семьи погибших от ковида медиков получат по миллиону рублей

Депутаты Заксобрания поддержали инициативу правительства края о выплатах семьям медиков, погибших от ковида. Родственники докторов получат по миллиону рублей. Этот законопроект народные избранники приняли только сегодня, однако он будет распространяться и на тех, кто потерял близких в 2020 году и в первые три месяца 2021 года.

«Понимаю, никто и ничто не сможет восполнить родным утрату близкого человека. Однако наша задача в том, чтобы семьи в таких ситуациях чувствовали поддержку. Подобная выплата – самое малое, что мы можем для них сделать» - отметил Александр Усс.

В краевом правительстве подчеркнули, что закон будет распространяться на врачей государственных больниц и частных клиник.