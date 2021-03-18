«Аэрофлот» открыл продажу билетов на новые рейсы из Красноярска, которые будут работать в рамках создания хаба авиакомпании на базе красноярского аэропорта. С 1 июня пассажиры смогут улететь в Благовещенск, Краснодар, Сочи, Симферополь, Владивосток.

Большую часть рейсов авиакомпания будет выполнять на самолетах Boeing 737-800. На Дальний Восток полетят Airbus A319 авиакомпании «Аврора».

Цены на рейсы нельзя назвать демократичными. Так, билеты в Крым или Сочи обойдутся от 18,5 тысяч рублей в одну сторону. В Краснодар можно улететь за 14 тысяч, в Благовещенск за 16 тысяч рублей. Стоимость перелета во Владивосток составит 12 тысяч рублей.

Напомним, что краевые власти, руководство «Аэрофлота» и аэропорта Красноярска подписали соглашение об открытии хаба авиакомпании на базе красноярского аэропорта. Из-за пандемии сроки открытия были перенесены на год. Ожидается, что благодаря хабу к 2023 году пассажиропоток «Аэрофлота» увеличится до миллиона человек в год. Если цены снизятся или у красноярцев неожиданно вырастут зарплаты.