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В Красноярске отдадут землю без торгов ради 400-летия города

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Красноярск
12:36 12 Марта 2021
торги, аукцион, поправки, законодательное собрание, земля, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться в аренду без проведения торгов. Но только ради 400-летия Красноярска, которое пройдет в 2028 году. Опция будет работать в случае потребности в строительстве объектов социально-культурного или коммунально-бытового назначения. Соответствующие поправки внесут в краевой закон «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае».

«Вопрос о предоставлении губернатору края права на выделение государственной и муниципальной земли без аукциона для проведения мероприятий в честь 400-летия Красноярска — очень важный. Документ поступил из правительства края, потому что сейчас возникают вопросы о стоимости земельных участков. Можно вспомнить случаи, которые были в связи с проведением Универсиады, когда хозяева земли повышали ее стоимость, и мы не могли, например, строить дороги», - заявил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.

Законопроект одобрен комитетом в первом чтении. В дальнейшем его доработают. В частности, определят критерии и порядок предоставления этих земель, чтобы не было коррупционной составляющей. Предлагается, чтобы перечень этих земель утверждало правительство Красноярского края.

 

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