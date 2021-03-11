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Власть и бизнес края решили детали по улучшению экологии на Таймыре

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Красноярск
15:53 11 Марта 2021
красноярск, экология, норильск, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Правительство Красноярского края и компания НТЭК заключили соглашение о сотрудничестве по вопросу возмещения вреда, нанесенного экологии в результате разлива нефтепродуктов в конце мая 2020 года.

Соглашением стороны подкрепили свои намерения о скорейшем восстановлении нарушенной экосистемы Таймыра в натуральной форме путем проведения компенсационных мероприятий. Приступить к их выполнению компания должна не позднее 1 июля 2021 года.

Так, например, одним из условий его реализации является привлечение компанией НТЭК научно-экспертных организаций для разработки проекта восстановления экосистемы пострадавшей территории. Речь также идет об обмене информацией, контроле и обсуждении вопросов эффективности принимаемых мер. 

Александр Усс подчеркнул, что компания НТЭК решила возместить ущерб объектам животного мира и среде их обитания после разлива топлива на ТЭЦ-3 во внесудебном порядке

«Мы оцениваем этот шаг как пример конструктивной позиции, направленной на скорейшее восстановление пострадавшей территории», – сказал губернатор.

Отметим, что после подписания соглашений у Александра Усса и президента «Норникеля» Владимира Потанина состоялся часовой разговор, в ходе которого они высоко оценили подписанные документы и обсудили этапы сотрудничества на ближайшие годы.

 

по информации правительства края

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