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Авиакомпания «НордСтар» получила статус базового перевозчика аэропорта в Норильске

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Красноярск
14:51 11 Марта 2021
авиация, самолет, норильск, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Цель соглашения качественные авиационные услуги для жителей Норильска. В документе закреплены обязательства сторон при формировании маршрутной сети, гарантированного объема перевозок, тарифов, частоты рейсов, получения пассажирами преимуществ относительно текущих условий авиаперелетов, установления объемов и источников финансирования авиаперевозок.

Идею определения базового перевозчика поддержал президент России Владимир Путин.

«Освоение северных территорий – стратегическая цель развития страны. Подписание соглашений является важным и хорошим примером конструктивного сотрудничества между Красноярским краем и одной из базовых компаний, которая работает на нашей территории, – «Норильский никель» и послужит прологом для нашего сотрудничества на таких же основах в будущем», – заявил губернатор края Александр Усс.

В правительстве края отметили, что наличие базового перевозчика не отменяет возможность работы в Норильске других авиакомпаний. Свободные слоты будут распределяться с учетом расписания полетов основной компании.

«Развитие Норильска и Таймыра – приоритет социальной политики «Норникеля» в Красноярском крае. Достичь его можно только в тесном сотрудничестве бизнеса со всеми ветвями власти. Сегодняшние договоренности – это результат совместной конструктивной работы всех заинтересованных сторон, итог активного взаимодействия компании, федеральных и региональных властей. Впереди у нас много важных проектов, которые позволят вывести Норильск и Таймыр на качественно новый уровень развития», – отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Одновременно с подготовкой соглашения о базовом перевозчике для дальнейшего развития авиации края и улучшения транспортной доступности других территорий региона создавался консорциум авиакомпаний «НордСтар» и АО «КрасАвиа» (находится в краевой собственности). При создании консорциума была достигнута договоренность с ПАО «ГМК «Норильский никель» о передаче краю пяти среднемагистральных самолетов АТR-42-500, которые в настоящее время эксплуатируются авиакомпанией «НордСтар». Компетенции авиакомпании разделят по видам перевозок: «НордСтар» продолжит выполнять магистральные перевозки, а региональные рейсы будет полностью обеспечивать «КрасАвиа».

 

по информации правительства края

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