Красноярск остался без чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

Красноярск лишился возможности принять чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Международная федерация лыжного спорта исключила заявку краевого центра, руководствуясь санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). При этом наш город был единственным претендентом на проведение соревнований.

«Из-за санкций, указанных в решении Спортивного арбитражного CAS, Красноярск был исключен из числа организаторов чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Поскольку хозяин турнира будет назван до конца 2022 года, заявка все еще подпадает под двухлетний запрет», - указано в сообщении FIS.

Санкции WADA из-за антидопинговых скандалов лишают Россию права на проведение чемпионатов мира до 2025 года включительно. Российские спортсмены до декабря 2022 года могут выступать на турнирах только под нейтральным флагом. Гимн страны на соревнованиях также звучать не будет.