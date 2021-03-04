Политобзор. Мороз по коже

Интернет в общем и конкретно соцсети становятся основной площадкой для красноярских политиков. Даже для тех, кто их долгое время не признавал инструментом работы с электоратом. Для коммунистов, например, февраль стал поворотным и, я бы даже сказал, революционным месяцем. Краевые «красные» боссы твердо решили воевать за голоса в сети и «активно захватывать цифровое информационное пространство». Мороз по коже.

Все в твоих руках

Начну традиционно с «партии власти» и даже немного похвастаюсь. После того, как в прошлом тексте мы пожурили депутата Законодательного собрания края Виктора Кардашова по поводу подарочной клавиатуры, в феврале парламентарий исправился. Очередной презент теперь уже не частично, но по частям был в руках многодетной семьи Цуриковых из Уярского района. Спасибо, что читаете, Виктор Иванович.

Основными действующими лицами в сети остались те же – депутаты Госдумы Виктор Зубарев и Юрий Швыткин. Последний так и вовсе выдал мощнейший инфоповод из своей поездки по краю, выталкивая служебный автомобиль из водно-снежно-ледяного плена. И можно было бы подумать, что все это для картинки, но верить не хочется. Мощный мужчина Юрий Николаевич никогда не занимался театральными постановками.

Из знакового – назначение родного нам Сергея Сокола «единороссовским» куратором по сентябрьским выборам. Отвечать он будет за партийные результаты в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Тыве. Получается, такой главный технолог над всеми технологами.

В принципе пул кандидатов в Госдуму от края Соколу уже понятен и без майских праймериз – Швыткин, Кармазина, подтвердившая свое желание Sibnovosti.ru, делающая пока первые шаги депутат ЗС Елена Пензина и Виктор Зубарев. Действующий депутат ГД и экс-мэр Красноярска Петр Пимашков о своем решении высказался неубедительно и скорее всего окончит политическую карьеру.

И еще одно наблюдение. Касается оно сайта краевой «Единой России». Ребята, что там пишут новости, молодцы. Стахановцы. Количество материалов просто невероятное. Но может быть, как-то пересмотреть «штатку» и взять корректора?

Февральская революция

Здесь даже писать ничего не буду. Просто прочтите новость с сайта красноярской КПРФ.

«13 февраля в Красноярске, в Ленинском районе, во Дворце Культуры имени 1 мая, на улице Юности в теплой товарищеской обстановке в тридцатиградусный февральский мороз состоялся III пленум Комитета и II этап 46-й конференции Красноярского регионального (краевого) отделения КПРФ...

Пленум заслушал доклад первого секретаря краевого отделения Андрея Новака по итогам январского Пленума ЦК КПРФ. В своем выступлении руководитель краевой партийной организации изложил все угрозы, стоящие перед Красноярскими коммунистами в условиях современной гибридной войны, которая идет в сети интернет и социальных сетях. Призвал присутствующих, не отказываясь от традиционных методов борьбы, активно захватывать цифровое информационное пространство. В условиях ограничений, связанных с коронавирусом, в региональном отделении научились работать дистанционно, создан отдел по работе цифровом пространстве, во время выборов в органы МСУ активно создавались группы кандидатов в депутаты в мессенджерах».

Шел 2021 год. У диджитал-специалистов появилась новая подработка.

А за три дня до конференции в Красноярске задержали коммуниста, депутата Законодательного собрания края Евгения Козина. Ему инкриминируют посредничество во взятке, связанное с делом бывшего заместителя руководителя Департамента муниципального имущества и земельных отношений Ирины Тюриной. Официальных комментариев от руководства краевого отделения почему-то так и не последовало.

ЛДПР – на привычных лошадках: тарифы, ЖКХ, жилье, нерадивые чиновники на местах. И вряд ли полученные чуть не лично от Владимира Жириновского брендированные автобус и «Газели» изменят тактику «желто-синих» в обозримом будущем.

Что же до новой партии, получившейся после слияния «Справедливой России», «Патриотов» и «За правду», то пока – ничего. Разве что депутат Законодательного собрания края Максим Маркерт заявил Sibnovosti.ru, что основной задачей новой политической силы станет борьба с несправедливостью устройства современного общества.

текст: Сергей Паршивлюк

фото: krasnoyarsk.er.ru, личная страница Юрия Швыткина в Facebook, newslab.ru