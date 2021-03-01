Игорь Варфоломеев вернулся в министерство экологии

В краевом правительстве новое назначение. На пост первого заместителя краевого министра экологии и рационального природопользования назначен Игорь Варфоломеев. Ранее он занимал этот пост в 2019 году.

Информация о назначении опубликована на сайте правительства Красноярского края. Документ о назначении подписан Юрием Лапшиным – первым заместителем главы региона.

Назначение Варфоломеева произошло в порядке перевода, ранее он был советником в аппарате правительства. Трудовой договор рассчитан на 3 года.

В настоящее время у краевого министра экологии и рационального природопользования Павла Борзых 5 заместителей.