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Игорь Варфоломеев вернулся в министерство экологии

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Красноярск
10:12 1 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом правительстве новое назначение. На пост первого заместителя краевого министра экологии и рационального природопользования назначен Игорь Варфоломеев. Ранее он занимал этот пост в 2019 году.

Информация о назначении опубликована на сайте правительства Красноярского края. Документ о назначении подписан Юрием Лапшиным – первым заместителем главы региона.

Назначение Варфоломеева произошло в порядке перевода, ранее он был советником в аппарате правительства. Трудовой договор рассчитан на 3 года.

В настоящее время у краевого министра экологии и рационального природопользования Павла Борзых 5 заместителей.

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