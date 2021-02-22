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Таймырские депутаты отклонили инициативу о прямых выборах главы района

Главная Политика
Красноярск
11:59 22 Февраля 2021
выборы, совет, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Профильная комиссия райсовета Таймырского Долгано-Ненецкого района рассмотрела инициативу о проведении прямых выборов главы Таймыра. С ней выступили депутаты от ЛДПР.

Речь в инициативе шла о внесении поправок в закон Красноярского края, определяющего порядок организации органов самоуправления. В настоящее время глава Таймыра избирается райсоветом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.    

Комиссия по развитию местного самоуправления отклонила инициативу большинством голосов. Как отмечается в сообщении таймырского парламента, противники инициативы указали на опасность роста популизма при прямых выборах и на затратность процедуры таких выборов.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году райсовет избрал главой Таймыра Евгения Вершинина, который ранее руководил главным управлением МЧС по Красноярскому краю.

Фото: pixabay.com

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