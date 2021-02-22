Таймырские депутаты отклонили инициативу о прямых выборах главы района

Профильная комиссия райсовета Таймырского Долгано-Ненецкого района рассмотрела инициативу о проведении прямых выборов главы Таймыра. С ней выступили депутаты от ЛДПР.

Речь в инициативе шла о внесении поправок в закон Красноярского края, определяющего порядок организации органов самоуправления. В настоящее время глава Таймыра избирается райсоветом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Комиссия по развитию местного самоуправления отклонила инициативу большинством голосов. Как отмечается в сообщении таймырского парламента, противники инициативы указали на опасность роста популизма при прямых выборах и на затратность процедуры таких выборов.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году райсовет избрал главой Таймыра Евгения Вершинина, который ранее руководил главным управлением МЧС по Красноярскому краю.

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