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Экс-губернатор Виктор Толоконский не пойдет на выборы в Госдуму

Главная Политика
Красноярск
10:52 15 Февраля 2021
красноярск, в красноярске, в красноярском крае, политика, губернатор, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывший губернатор Красноярского края, который руководил регионом с 2014 по 2017 годы не собирается баллотироваться в Государственную думу в сентябре этого года. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Sibnovosti.ru.

«Я совершенно нейтрально к этому отношусь, никаких предложений не получал. Поэтому об этом я не думаю. Признаюсь, мне это не особо интересно. Отмечу, вопрос выдвижения стоит на уровне политических партий, но в настоящее время я нахожусь вне каких-либо объединений. Поэтому это абсолютно нормальная ситуация и она меня не беспокоит».

Кроме того, экс-губернатора рассказал о своей текущей деятельности.

«Сейчас я работаю, консультирую руководство одной из многопрофильных компаний. Откликаюсь на индивидуальные предложения по консультированию, иногда выступаю экспертом на круглых столах, конференциях. Стараюсь быть максимально востребованным и полезным различным организациям и людям. Отмечу, это не связано с политической жизнью».

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о планах действующих депутатов Госдумы от Красноярского края по переизбранию на новый срок.

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