Александр Усс улетел в Москву

Губернатор Красноярского края Александр Усс отправился в столицу. В рамках рабочего визита он встретится с руководителями федерального уровня. Там глава края выступит с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции Красноярского края в федеральную повестку.

«В рамках рабочего визита губернатор планирует провести в Москве несколько встреч с федеральными министрами. О содержании и результатах встреч мы проинформируем дополнительно», - рассказали в управлении пресс-службы главы региона.

Напомним, предыдущий визит главы края состоялся в январе. Александр Усс встретился с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым, а также руководителем государственной компании «ДОМ.РФ» Виталием Мутко и ректором Московского государственного университета имени Ломоносова Виктором Садовничим.

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