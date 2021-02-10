Горсовет выступил против мусорных полигонов в черте Красноярска

Продолжается судебный спор между администрацией города и компанией, эксплуатирующей полигон «Шинник». Очередные заседания пройдут в феврале 2021 года. Все это время грузовики везут бытовые отходы на территорию старого карьера, территорию которого и занимает полигон.

Еще первого августа 2020 года у компании «РостТех» истек срок договора аренды земельного участка, где расположен мусорный полигон «Шинник». Депутаты городского Совета добиваются, чтобы его территория была рекультивирована и передана обратно в ведение муниципалитета, а компания «РостТех» свозила мусор на официальный полигон предприятия «Автоспецбаза».

В конце лета 2020 года на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству депутаты высказали сомнение в том, что полигон закрыт и что компания-арендатор выполнит биологический и технологический этапы рекультивации участка, а рециклинговая компания правобережья не отправляет туда мусоровозы.

В сентябре стало известно, что собранные с правобережной технологической зоны твердые коммунальные отходы, по заявлению представителей ООО «РостТех», поступают на мусоросортировочный завод компании и накапливаются на его территории на полигоне «Шинник».

Оксана Ларионова, депутат Красноярского городского Совета депутатов:

«Судя по количеству машин, которое мы здесь видим, сложно представить, что мусор здесь только сортируется. Ведь потом все отходы все равно должны отвозиться на полигон «Автоспецбазы». Чисто с экономической точки зрения в такую последовательность действий с трудом верится. Кроме того, сама ситуация, что полигон находится в черте города – недопустима. Депутаты настаивают на том, что полигон должен быть окончательно закрыт и рекультивирован. Об этом высказывалась и руководитель Росприроднадзора России Светлана Радионова во время пребывания в Красноярске. Кроме того, жилая застройка все ближе подбирается к мусорному полигону. И через несколько лет по соседству со свалкой могут оказаться живые районы. Допустить такое нельзя».

По мнению экологов СФУ, постепенно закрывать и рекультивировать нужно все мусорные полигоны. Такие объекты потенциально опасны - в атмосферу и грунтовые воды могут проникать продукты разложения. Причем приступать к восстановительным работам нужно как можно скорее.

Руслан Шарафутдинов, директор Институту экологии и географии СФУ:

«Любые мусорные полигоны, когда их емкость исчерпана, представляют серьезную угрозу и их нужно рекультивировать. Для текущего полигона «Шинник» она превышена на два миллиона кубических метров. Территорию нужно сделать безопасной, потому что в противном случае она станет источником примерно 4-5 химических компонентов разной степени опасности».

На единственном официально работающем полигоне АО «Автоспецбаза» была проведена инструментальная инвентаризация полигона, которая показала, что на нем можно разместить еще 1,3 млн тонн отходов. В Территориальной схеме обращения с отходами в 2021 году предусмотрена модернизация полигона с увеличением мощности объекта. Это делается с тем, чтобы к концу 2022 года запустить в работу вторую очередь, которая позволит функционировать полигону еще в течение 10 лет. Отметим, что со всего Красноярска в год собирается 450–470 тысяч тонн отходов.