И тут по клавиатуре застучали

2021 год – время больших выборных кампаний. Свое желание жить безбедно в ближайшие пять лет попробуют исполнить кандидаты в депутаты Государственной думы. Те, кто звезд с неба не хватает, пойдут пытать счастье на выборах в Законодательное собрание. Уже сейчас по публикациям в сми и постам в социальных сетях более-менее понятен круг претендентов.

Тактика «Единой России» проста и понятна. Назовем ее «теорией малых добрых дел с упором на технику». Волонтерский центр партии помогает жителям Ирбейского района, Юрий Швыткин на прямой связи с любым, кто захочет с ним пообщаться, Вера Оськина дарит планшет школьнику и отдает память жителям блокадного Ленинграда в Оперном, а Виктор Зубарев доставил юному красноярцу умную колонку. Партийцы активно дарят компьютеры и прочие гаджеты для дистанционного обучения, поздравляют с праздниками ветеранов и почетных жителей, а также проводят онлайн-приемные.

Немного обеспокоила Елена Пензина, чей пост в Facebook от 31 декабря долгое время был последним. Но спустя 26 дней она снова ворвалась в онлайн, занявшись проблемой ЖКХ в Березовке и осудив участников незаконных митингов.

Самый активный в информационном поле – Юрий Швыткин, которому явно понравилось громить недругов России в Госдуме и с экранов федеральных телеканалов. То, что он пойдет на свой второй срок, пока сомнений не вызывает. А вот еще один действующий депутат Госдумы – Петр Пимашков – практически пропал с поля зрения. Экс-мэр Красноярска явно готовится к почетной и спокойной пенсии где-нибудь в уютном домике с фонтаном и пальмой в кадушке.

Красноярские коммунисты после дележки власти год назад сдулись совсем. По крайней мере ничего от них не слышно уже давно. На официальном сайте местного реготделения партии из персон в новостях – один Зюганов. Из местных событий: возложение цветов в честь 141-го дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина в декабре и возложение цветов в день 97 годовщины со дня смерти Владимира Ильича Ленина в январе. Пока с такими траурными датами «красным», видимо, не до политической борьбы.

ЛДПР в своем репертуаре. Критика действующей власти по всем темам и практически во всех территориях края. Главный рупор партии в регионе – Александр Глисков – наверняка, тоже не прочь переехать в здание на Охотном ряду. А потому вместе с проблемами жителей показывает и человеческое лицо, рассказывая о рецептах всяких разных вкусностей.

«Фишку» коллеги по партии оценили – депутат Горсовета Роман Крастелев взял пример со старшего товарища и балует подписчиков своими кулинарными достижениями.

И, собственно, все. Объединившиеся «Справедливая Россия», «Патриоты» и ведомство Захара Прилепина пока в регионе себя никак не проявляют. Возможно, что-то новое и интересное внесут в политическую борьбу «Новые люди», которые вместо ЛДПР попробуют собрать протестные голоса, в том числе и молодежи. Но и их пока особо не видно.

Самым же ярким политическим событием января Sibnovosti.ru называют возвращение Сергея Пономаренко в инсту. Хоть что-то интересное. И сразу столько домыслов и интриг.

текст: Сергей Паршивлюк

фото: krasnoyarsk.er.ru, kprfkrsk.ru, страница Александра Глискова в facebook