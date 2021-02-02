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И тут по клавиатуре застучали

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Красноярск
12:52 2 Февраля 2021
законодательное собрание, горсовет, депутаты, политика, чиновники, выборы, в красноярском крае, госдума
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2021 год – время больших выборных кампаний. Свое желание жить безбедно в ближайшие пять лет попробуют исполнить кандидаты в депутаты Государственной думы. Те, кто звезд с неба не хватает, пойдут пытать счастье на выборах в Законодательное собрание. Уже сейчас по публикациям в сми и постам в социальных сетях более-менее понятен круг претендентов.

Тактика «Единой России» проста и понятна. Назовем ее «теорией малых добрых дел с упором на технику». Волонтерский центр партии помогает жителям Ирбейского района, Юрий Швыткин на прямой связи с любым, кто захочет с ним пообщаться, Вера Оськина дарит планшет школьнику и отдает память жителям блокадного Ленинграда в Оперном, а Виктор Зубарев доставил юному красноярцу умную колонку. Партийцы активно дарят компьютеры и прочие гаджеты для дистанционного обучения, поздравляют с праздниками ветеранов и почетных жителей, а также проводят онлайн-приемные.

И тут по клавиатуре застучали

Немного обеспокоила Елена Пензина, чей пост в Facebook от 31 декабря долгое время был последним. Но спустя 26 дней она снова ворвалась в онлайн, занявшись проблемой ЖКХ в Березовке и осудив участников незаконных митингов.

Самый активный в информационном поле – Юрий Швыткин, которому явно понравилось громить недругов России в Госдуме и с экранов федеральных телеканалов. То, что он пойдет на свой второй срок, пока сомнений не вызывает. А вот еще один действующий депутат Госдумы – Петр Пимашков – практически пропал с поля зрения. Экс-мэр Красноярска явно готовится к почетной и спокойной пенсии где-нибудь в уютном домике с фонтаном и пальмой в кадушке.

И тут по клавиатуре застучали

Красноярские коммунисты после дележки власти год назад сдулись совсем. По крайней мере ничего от них не слышно уже давно. На официальном сайте местного реготделения партии из персон в новостях – один Зюганов. Из местных событий: возложение цветов в честь 141-го дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина в декабре и возложение цветов в день 97 годовщины со дня смерти Владимира Ильича Ленина в январе. Пока с такими траурными датами «красным», видимо, не до политической борьбы.

ЛДПР в своем репертуаре. Критика действующей власти по всем темам и практически во всех территориях края. Главный рупор партии в регионе – Александр Глисков – наверняка, тоже не прочь переехать в здание на Охотном ряду. А потому вместе с проблемами жителей показывает и человеческое лицо, рассказывая о рецептах всяких разных вкусностей.

И тут по клавиатуре застучали

«Фишку» коллеги по партии оценили – депутат Горсовета Роман Крастелев взял пример со старшего товарища и балует подписчиков своими кулинарными достижениями.

И, собственно, все. Объединившиеся «Справедливая Россия», «Патриоты» и ведомство Захара Прилепина пока в регионе себя никак не проявляют. Возможно, что-то новое и интересное внесут в политическую борьбу «Новые люди», которые вместо ЛДПР попробуют собрать протестные голоса, в том числе и молодежи. Но и их пока особо не видно.

Самым же ярким политическим событием января Sibnovosti.ru называют возвращение Сергея Пономаренко в инсту. Хоть что-то интересное. И сразу столько домыслов и интриг.

 

текст: Сергей Паршивлюк

фото: krasnoyarsk.er.ru, kprfkrsk.ru, страница Александра Глискова в facebook

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