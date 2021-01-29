В министерстве экологии появился пятый заместитель

В министерство экологии и рационального природопользования назначен очередной заместитель министра Павла Борзых. Им стал Александр Коробкин.

Соответствующее распоряжение подписал первый замгубернатора – председатель правительства края Юрий Лапшин. Согласно опубликованной информации, трудовое соглашение с Коробкиным рассчитано на 1 год.

Новый заместитель будет курировать вопросы использования, охраны и воспроизводства объектов животного мира, сохранения биологического разнообразия и особо охраняемые природные территории краевого значения.

Отметим, в настоящее время в профильном министерстве уже 5 заместителей. Помимо Коробкина, там уже работают Елена Бабина, Юлия Гуменюк, Илья Карчушкин и Ольга Чернышева.