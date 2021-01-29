В Городской совет депутатов проведут дополнительные выборы

В городском парламенте назначили дополнительные выборы депутата по одномандатному округу №2, который ранее представляла Елена Курамшина.

Напомним, народная избранница скоропостижно скончалась в июне прошлого года.

В соответствии с законодательством дополнительные выборы назначены на 18 апреля 2021 года. Хотя в горсовете обсуждалось несколько вариантов – в апреле, июне или вовсе соединить с Единым днем голосования 19 сентября. Однако, федеральное законодательство в данном случае строго прописывает сроки – выборы должны быть проведены не позднее чем через один год со дня досрочного прекращения полномочий депутата.

Таким образом, в третье воскресенье апреля на части территории Ленинского района пройдут дополнительные выборы городской совет депутатов.