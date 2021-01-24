Мэра Норильска выберут уже послезавтра, 26 января. Накануне состоялся конкурс по отбору кандидатур. Всего 12 человек претендовало на должность главы города, однако перед началом заседания комиссии один из претендентов на пост мэра снял свою кандидатуру.

Кандидаты представили комиссии свои программы действий, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в городе.

После ознакомления с документами и программами конкурсная комиссия оставила шесть кандидатур на должность градоначальника. Именно из них Норильский городской Совет депутатов 26 января выберет главу города сроком на пять лет.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что один из претендентов на пост главы Норильска - первый замглавы Красноярска Владислав Логинов.

фото: официальный сайт администрации Норильска