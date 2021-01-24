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Александ Усс обсудил с федеральным министром сельского хозяйства развитие отрасли

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Красноярск
15:07 24 Января 2021
в красноярском крае, сельское хозяйство, министерство, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе рабочей поездки в Москву обсудил с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым вопросы развития агропромышленного комплекса Красноярского края. В том числе стороны обсудили поддержку инвестиционных проектов в сфере АПК региона и реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Отметим, в начале года губернатор поручил правительству края уделять особое внимание привлечению федеральной поддержки для крупных инвестпроектов в аграрном секторе. Реализация таких инвестпроектов позволит поднять уровень занятости населения, повысить привлекательность сельских территорий и качество жизни на селе.

Напомним, в 2020 году АПК Красноярского края показал позитивную динамику по ряду направлений. Урожайность зерновых и зернобобовых стала самой высокой по Сибирскому федеральному округу, а объем урожая – максимальным за последние 26 лет. Аграрии региона собрали 2,7млн тонн зерна, что на 0,5 млн тонн больше по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, Красноярский край второй год подряд стал первым в России по урожаю маслосемян рапса, урожай увеличился на 87 тыс. тонн и составил 270 тыс. тонн, что составляет 10% от всего урожая рапса в нашей стране.

Производство скота и птицы на убой в живом весе за 9 месяцев прошлого года составило 135 тыс. тонн (+7,6%), а молока 509,6 тыс. тонн (+2,7%).

Край также демонстрирует положительные результаты по отдельным направлениям пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, за январь-ноябрь 2020 года увеличилось производство растительного масла на 68,9%, плодоовощных консервов на 60,7%, крупы на 19,2%, сыров на 16,4%, сливочного масла на 8,5%, мяса и субпродуктов на 6,9%.

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