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В Ачинске избран новый мэр

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Красноярск
12:41 18 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Ачинске прошла внеочередная сессия городского совета депутатов, на которой рассматривался вопрос о выборе нового главы города.

Городским парламентариям необходимо было выбрать из двух кандидатов, так как в финальный этап конкурсного отбора вышли директор компании «Теплосеть» Александр Токарев и руководитель управляющей компании Наталия Григорьева. Большинство голосов было отдано за кандидатуру Токарева.

Новый руководитель города родился в 1973 году. Получил высшее техническое образование в СФУ. Ранее работал на Ачинском глиноземном комбинате, с 2014 года являлся главным инженером «Теплосети», а затем и возглавил предприятие.

Напомним, в прошлом году кресло градоначальника покинул многолетний мэр города Илай Ахметов.

Фото: ИА "Запад24"

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