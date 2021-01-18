В Ачинске избран новый мэр

В Ачинске прошла внеочередная сессия городского совета депутатов, на которой рассматривался вопрос о выборе нового главы города.

Городским парламентариям необходимо было выбрать из двух кандидатов, так как в финальный этап конкурсного отбора вышли директор компании «Теплосеть» Александр Токарев и руководитель управляющей компании Наталия Григорьева. Большинство голосов было отдано за кандидатуру Токарева.

Новый руководитель города родился в 1973 году. Получил высшее техническое образование в СФУ. Ранее работал на Ачинском глиноземном комбинате, с 2014 года являлся главным инженером «Теплосети», а затем и возглавил предприятие.

Напомним, в прошлом году кресло градоначальника покинул многолетний мэр города Илай Ахметов.

Фото: ИА "Запад24"