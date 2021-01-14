Юрий Швыткин ответил на вопросы жителей региона

В рамках региональной недели депутат Государственной думы ФС РФ Юрий Швыткин от партии "Единая Россия" провел дистанционный прием граждан в территориях края.

В Красноярске к парламентарию обратились жители краевого центра и других территорий региона по различным вопросам. Заявители просили оказать содействие в решении вопросов, касающихся социальных льгот, ЖКХ, улучшения жилищных условий. Также поступило два обращения, касающиеся военнослужащих.

Принял звонки депутат и из Манского района. Местные жители жаловались на полученные перерасчеты за электроэнергию, качество уборки снега внутрипоселенческих дорог, просили оказать содействие по вопросу благоустройства дорожной сети, ремонте автобусной остановки и обустройства ледового катка для детей в зимний период. Возникли вопросы к федеральному политику и у жителей города Канска и Канского района. Здесь людей интересовали вопросы ЖКХ, выплаты краевых субсидий, благоустройства территории города. Актуальным в период пандемии остается вопрос, касающийся системы здравоохранения.

С каждым из обратившихся депутат побеседовал лично, вышел на связь с ответственными органами власти, в чьей компетенции находится решение обозначенных проблем. Также по поставленным вопросам будут подготовлены депутатские запросы.

«Я всегда во время работы в округе и территориях края провожу приемы граждан. Диалог с жителями позволяет понять актуальные проблемы территории и оперативно оказать помощь и содействие тем, кто в этом нуждается. Все поступившие вопросы взял в дальнейшую работу, в ближайшее время все обратившиеся граждане получат ответы», - рассказал Юрий Швыткин.

Напомним, что обращения граждан парламентарий принимает по электронной почте 2112718@bk.ru

По материалам политической партии "Единая Россия"

Фото: "Единая Россия"