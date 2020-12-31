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Сергей Кочан: «Говорить о том, что я пришел сюда пенсию зарабатывать или какие-то деньги, не нужно»

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Красноярск
15:49 31 Декабря 2020
спорт, хакасия, министр, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сергей Кочан возглавил министерство спорта Республики Хакасия накануне. Последним местом работы чиновника была красноярская МАУ СШОР «Сибиряк», где он трудился в качестве директора учреждения.

Сергей Кочан окончил Красноярский институт цветных металлов, а также Красноярский государственный педагогический университет, факультет физической культуры и спорта. С 1997 года трудился в спортивной сфере, когда возглавил спортивный комплекс «Энергия». С 2005 по 2016 год являлся главным руководителем по спорту в мэрии Красноярска, затем был заместителем главы города по социальным вопросам. В 2018 перешел на работу в дирекцию Всемирной зимней Универсиады-2019 на должность заместителя директора.

Первое интервью в новой должности министр спорта соседней республики дал ИА «Хакасия». Издание приводит цитаты из разговора с чиновником.

- После работы в дирекции Универсиады в Красноярске и ее успешного окончания почувствовал, что есть какие-то новые идеи, в том числе и нереализованные. И когда появилась вакансия в Хакасии, я подал свои документы на конкурсной основе. Знаю, что было много кандидатур. Был выбран я, надеюсь, что моя работа сделает жизнь жителей республики лучше, а флаг Хакасии будет более узнаваем на федеральном и международном уровне. Мои задачи вот такие.

Сергей Кочан: «Говорить о том, что я пришел сюда пенсию зарабатывать или какие-то деньги, не нужно»

- В свое время я был членом сборной команды Красноярского края, куда тогда входила и Хакасия. Поэтому знал и знаю очень многих спортсменов и тренеров в республике, которые работали в легкой атлетике. Приезжал сюда на соревнования. Когда возглавлял Главное управление по физической культуре и спорту Красноярского края (Красспорт), у нас была спортивная база на Шира, в Ергаках своя база. Часто приезжал сюда и общался. И хочу сказать: я сам родился в Казахстане и заезжая сюда, после границы, я видел свои родные степи, мне было очень приятно. И мне кажется, что здесь всегда комфортно. Чувствую себя здесь как дома. Я домой приехал.

Сергей Кочан: «Говорить о том, что я пришел сюда пенсию зарабатывать или какие-то деньги, не нужно»

- Глава Хакасии поставил передо мной соответствующие задачи. Власть для чего нужна? Для людей. И наша основная работа, как бы это пафосно не звучало, это создание условий для занятий физической культурой и спортом. А отсюда уже вытекают и одаренность детей, людей с ограниченными возможностями. Сначала мы создаем условия, а уже потом появляются звезды спорта. Они есть в Хакасии и сейчас — в легкой атлетике, борьбе, волейболе, большие традиции у хоккея с мячом. Надо просто подумать, как сделать условия для развития лучше. Те же лыжники при такой всероссийской базе должны выступать лучше, думаю, в чем причина. Деньги? Почему-то все начинают сначала говорить про деньги. Но я считаю, что надо сначала посмотреть на какие-то организационные моменты.

- С 2005 года я слежу за развитием спорта в регионах. И с 2005 года спорт у нас развивается на уровне национальных проектов. Неслучайно у нас уже прошли все крупные спортивные форумы: Олимпиада, чемпионат мира по футболу, две Универсиады.

- Ревизия, аудит в министерстве спорта Хакасии как среди спортивных объектов, так и в кадрах будет, однозначно. Потому что хотелось бы сюда прийти не на какое-то время. У меня есть опыт, хотел бы готовить себе смену, молодое поколение, ведь проблема управленцев есть, я это вижу, почувствовал на Универсиаде, во время работы в мэрии Красноярска. Для меня это не пустой звук. И легче будет потом тем, кто придет за нами, чтобы можно было не приглашать кого-то и не выигрывать конкурсы на замещение, чтобы появилась плеяда молодых и одаренных. И об этом сейчас говорят на всех уровнях: нужно думать, кто придет потом.

Сергей Кочан: «Говорить о том, что я пришел сюда пенсию зарабатывать или какие-то деньги, не нужно»

- Пока я буду один. Но есть у меня мысли, кого-то, может быть, и приглашать. Во-первых, я хотел бы — и мы говорили об этом с главой Хакасии — чтобы у нас все-таки с федеральным центром выстроились отношения, чтобы у нас появилась какая-то федеральная спортивная площадка. В этом отношении республика может быть очень мобильна. Есть опыт, желание. По крайне мере, общаясь с людьми здесь, видел, что у многих горели глаза. И в этом отношении даже какие-то экспериментальные площадки могли бы здесь найти какое-то место. Второй момент, не хочу скрывать: я бы хотел, чтобы федеральный центр помог республике по линии участия ее в грантах. Есть и тема создания каких-либо некоммерческих объединений, работа со спортивными федерациями. Это очень важно.

- Да, моя семья тоже переедет в Абакан. Это моя жена, для меня в вопросе переезда сюда и работы очень важно было услышать ее мнение и мнение детей. У меня двое сыновей. Один, кстати, работал здесь, в республиканской больнице, хирургом, он мастер спорта по плаванию, тоже был врачом Универсиады, потом его пригласили в Москву. Он сейчас в Москве, работает в институте Склифосовского. Очень хорошо отзывается о Хакасии, где бы я, говорит, после Москвы жил бы, так это только в Абакане. Почему, не знаю. Второй сын у меня работает в муниципальной сфере, возглавляет загородную спортивно-тренировочную базу Красспорта. Если так сложится, то тоже приедут сюда, посмотрим. Еще есть два внука, один во втором классе, другому три года, все замечательно.

- Те, кто будет в комментариях к этому интервью писать, что я варяг, пусть посмотрят на три региона: Красноярский край, Хакасию и Туву. Они объединились в «Енисейскую Сибирь». Это первое. Второе: назначение мое поддержано на самом высоком уровне. Мы не должны разделяться. Если глава региона посчитал, что у меня есть такой опыт, значит, так надо. А опыт есть. И еще недавно я выступал на чемпионате мира среди ветеранов. Поэтому говорить о том, что я пришел сюда пенсию зарабатывать или какие-то деньги, не нужно. Я когда был заместителем главы Красноярска, то курировал экономику. И в экономических вопросах тоже разбираюсь, многое проходил.

 

По материалам ИА «Хакасия»

Фото: ИА «Хакасия», r-19.ru, сайт Универсиады-2019

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