Сергей Кочан стал министром спорта Хакасии

Сергей Кочан возглавил министерство спорта Республики Хакасия. Соответствующий указ подписал глава региона Валентин Коновалов.

Последним местом работы чиновника была МАУ СШОР «Сибиряк», где он трудился в качестве директора учреждения.

Сергей Владимирович родился 24 июля 1961 года в Казахстане. Имеет два высших образования. Окончил Красноярский институт цветных металлов, а также Красноярский государственный педагогический университет, факультет физической культуры и спорта. Свой трудовой путь начал в 1977 году на сахарном комбинате в Казахстане в должности электромонтера. С 1997 года трудится в спортивной сфере, когда возглавил спортивный комплекс «Энергия». С 2005 по 2016 год являлся главным руководителем по спорту в мэрии Красноярска, затем был заместителем главы города по социальным вопросам. В 2018 перешел на работу в дирекцию Всемирной зимней Универсиады-2019 на должность заместителя директора.

За годы работы Кочана в мэрии был введен в эксплуатацию акробатический манеж, реконструирован один из старейших стадионов города «Динамо», заработали несколько общеобразовательных учреждений, долгое время до этого простоявших в статусе «капитальный ремонт» - в том числе школа №80 и лицей №28.

Также к заслугам Кочана следует отнести развитие и популяризацию массового спорта и физической культуры: оборудовано более 250 дворовых и школьных спортивных площадок, построены новые комплексы, получил новый виток развития остров Татышев, массово открылись спортивные клубы по месту жительства, где проводятся бесплатные занятия с инструкторами прямо во дворах.