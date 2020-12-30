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Сергей Кочан стал министром спорта Хакасии

Главная Политика
Красноярск
13:25 30 Декабря 2020
правительство, политика, назначения, хакасия, спорт, назначение, красноярск, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Сергей Кочан возглавил министерство спорта Республики Хакасия. Соответствующий указ подписал глава региона Валентин Коновалов.

Последним местом работы чиновника была МАУ СШОР «Сибиряк», где он трудился в качестве директора учреждения.

Сергей Владимирович родился 24 июля 1961 года в Казахстане. Имеет два высших образования. Окончил Красноярский институт цветных металлов, а также Красноярский государственный педагогический университет, факультет физической культуры и спорта. Свой трудовой путь начал в 1977 году на сахарном комбинате в Казахстане в должности электромонтера.  С 1997 года трудится в спортивной сфере, когда возглавил спортивный комплекс «Энергия». С 2005 по 2016 год являлся главным руководителем по спорту в мэрии Красноярска, затем был заместителем главы города по социальным вопросам. В 2018 перешел на работу в дирекцию Всемирной зимней Универсиады-2019 на должность заместителя директора.

За годы работы Кочана в мэрии был введен в эксплуатацию акробатический манеж, реконструирован один из старейших стадионов города «Динамо», заработали несколько общеобразовательных учреждений, долгое время до этого простоявших в статусе «капитальный ремонт» - в том числе школа №80 и лицей №28.

Также к заслугам Кочана следует отнести развитие и популяризацию массового спорта и физической культуры: оборудовано более 250 дворовых и школьных спортивных площадок, построены новые комплексы, получил новый виток развития остров Татышев, массово открылись спортивные клубы по месту жительства, где проводятся бесплатные занятия с инструкторами прямо во дворах.  

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