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Павлу Ростовцеву назначили нового заместителя

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Красноярск
13:10 30 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В министерстве спорта Красноярского края появился новый первый заместитель министра. На работу в ведомство пришел Роман Сотников. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Юрий Лапшин.

На официальном портале региона говорится, что срочный трудовой контракт подписан сроком на 1 год.

Сотников родился в 1979 году, имеет высшее образование по специальности «юриспруденция», которое получил в Голицынском военном институте Федеральной пограничной службы РФ по специальности юриспруденция.

Последним местом работы Сотникова был спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена», где он работал генеральным директором. Кроме того, он был главой представительства компании «Русская Платина» в Красноярском крае.

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