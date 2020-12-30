Павлу Ростовцеву назначили нового заместителя

В министерстве спорта Красноярского края появился новый первый заместитель министра. На работу в ведомство пришел Роман Сотников. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Юрий Лапшин.

На официальном портале региона говорится, что срочный трудовой контракт подписан сроком на 1 год.

Сотников родился в 1979 году, имеет высшее образование по специальности «юриспруденция», которое получил в Голицынском военном институте Федеральной пограничной службы РФ по специальности юриспруденция.

Последним местом работы Сотникова был спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена», где он работал генеральным директором. Кроме того, он был главой представительства компании «Русская Платина» в Красноярском крае.