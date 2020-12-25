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Александр Чернявский: «Губернатор не уходил от неудобных вопросов»

Главная Политика
Красноярск
13:15 25 Декабря 2020
в красноярске, в красноярском крае, красноярск, политика, общество, губернатор, политолог, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Политический аналитик Александр Чернявский в беседе с корреспондентом Sibnovosti.ru поделился мнением о прошедшей итоговой пресс-конференции главы региона Александра Усса в режиме видеоконференцсвязи:

«Самый необычный момент – проведение мероприятия в режиме видеоконференции. Ни разу такого не было. Касаемо ответов Усса на актуальные вопросы, то здесь отмечу, что глава региона не избегал неудобных вопросов. Интересно было услышать цифру финансовых потерь бюджета от пандемии COVID-19, однако замечу, что потерями это можно назвать относительно, так деньги пошли на выплаты врачам и поддержку малого и среднего бизнеса. Это были деньги не на ветер, а вложены в людей».

Также Чернявский напомнил о весенних негативных прогнозах:

«Весной был негативный прогноз – потери бюджета могут составить порядка 25%, это около 70 миллиардов рублей. Однако мы проскочили этот плохой во всех смыслах год достаточно удачно. Надо отметить, что многие проекты не были остановлены – развитие северных территорий, «Восток Ойл» и многое другое»

Кроме того, аналитик поделился мнением о текущей ситуации в системе здравоохранения:

«Эпидемия – и есть «черный лебедь. Ее никак нельзя было предугадать и избежать, а только приостановить. Отмечу, что первую волну регион пережил достаточно легко, однако вторая волна продемонстрировала очень большие прорехи в нашей системе здравоохранения. Однако теперь руководству региона понятно над чем работать и какие уязвимости устранять».

 

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