Красноярские елки откроют без торжеств и зрителей, но безопасно

Красноярские елки откроют без торжеств и зрителей, но с соблюдением всех мер безопасности. Об этом во время заседания антитеррористической комиссии региона заявил начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий. По словам главного полицейского региона, запуск елочных комплексов в городе и крае планируется без проведения церемоний открытия в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Тем не менее, меры безопасности там снижены не будут.

В свою очередь губернатор края Александр Усс в свою очередь попросил уберчь земляков от угроз во время каникул.