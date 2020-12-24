Красноярские елки откроют без торжеств и зрителей, но безопасно

Красноярские елки откроют без торжеств и зрителей, но с соблюдением всех мер безопасности. Об этом во время заседания антитеррористической комиссии региона заявил начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий. По словам главного полицейского региона, запуск елочных комплексов в городе и крае планируется без проведения церемоний открытия в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Тем не менее, меры безопасности там снижены не будут.
В свою очередь губернатор края Александр Усс в свою очередь попросил уберчь земляков от угроз во время каникул.
«Спасибо всем за слаженную работу. Год был насыщенным и напряженным. Мы провели четыре заседания комиссии, уделяя большое внимание защищенности мест массового пребывания людей, объектов топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры и транспортных средств. Впереди новогодние праздники, которые в связи с ограничениями пройдут в усеченном формате. Но все равно люди будут гулять по традиционным новогодним местам, поэтому важно оберегать земляков от угроз и не допускать нарушения общественного порядка. Особое внимание следует уделить безопасности детей», - заявил глава региона.