Виктор Кардашов: «Красноярские школы – лучшие школы, это доказано!»

В Красноярском крае подвели итоги конкурса «Моя школа – самая лучшая!», организованного по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». О самом конкурсе, участниках и итогах рассказал в интервью ER.RU региональный координатор партийного проекта «Новая школа», заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания края Виктор Кардашов.

- Виктор Иванович, как возникла идея проекта?

- В рамках проекта «Новая школа» мы постоянно с коллегами из Общественного совета, директорами, педагогами, экспертами обсуждали тему коммуникации общества и образования. Не секрет, что информация о хорошем, о позитивных подвижках в сфере образования с трудом принимается СМИ, а то и вовсе не рассматривается в качестве повестки. Скандалы в школе – да, конфликты - сколько угодно, позитив – пожалуйста, в следующий раз.

И стратегически, можно сказать, идеологически, мы решили попробовать эту тенденцию поменять в меру своих сил, как локально, так и системно. Встал вопрос: как это сделать? Формат, создающий позитивный контент, должен быть простой, понятный, естественный. А что может быть проще, чем самим ребятам рассказать в видео-ролике про свой учебный дом, школу – главный символ образования и в России, и в мире.

- Какие номинации у конкурса и по какому принципу они подбирались?

- Мы взяли за основу географический принцип, полагая, что школы Красноярска должны соревноваться со школами Красноярска, школы городов региона - с другими городскими школами, и отдельной категорией обозначили школы муниципалитетов. Принцип очевиден: школе на 30 учеников сложно на равных соперничать с образовательным комплексом на несколько тысяч учащихся в столице мегаполиса. Это разные, как говорят в спорте, весовые категории. Хотя и в райцентрах, и в малых городах есть школы, которые могли бы «дать бой» красноярским учреждениям, но пока мы остановились на такой модели. Возможно, она еще будет изменяться, дополняться.

- Какой отклик вызывало у школ региона призыв к участию в конкурсе?

- Спасибо за поддержку наших партнерам из министерства образования Красноярского края и их коллегам из территориальных управлений образования, местных отделений партии. Они оперативно передали информацию, и по итогу у нас появились 114 заявок школ из подавляющего числа муниципалитетов Красноярского края. Особо хотел бы отметить Минусинск, Канский, Енисейский районы и Эвенкию. Немного предвосхищая итоги конкурса, хотел бы сказать, что победа не обошла стороной территории с активными участниками.

- Что можете сказать о работе экспертов?

- У них была крайне непростая задача, потому что работы хорошие, интересные, зачастую даже было видно, где вмешательство взрослых было минимальным, где уже учителя взяли инициативу. Оценивались работы для более детальных отметок по десятибалльной шкале. Вначале был первичный отбор, потом из десятка победителей выбирали лучших в номинациях.

Разрыв между победителями был практически в один балл, все очень ровно у тех, кто боролся за победу.

- Теперь самое интересное – кто победил в первом конкурсе «Моя школа самая лучшая»?

- Итак, начнем с номинации "Муниципальные районы". В непростой борьбе победила Новогородскская школа №16, поселок Новый городок Енисейского района.

Небольшая, очень уютная и душевная атмосфера, прекрасный коллектив, очень хорошо сделавший ролик. И про историю, и о разных направлениях.

(Предлагаем всем ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=uOcMgm8PmXQ).

Второе место в номинации заняла Богучанский район, «Богучанская средняя школа №4» в селе Богучаны.

(Ссылка: https://youtu.be/sD0i96EPQag)

Почетное третье место занял коллектив авторов Филимоновской школы из Канского района (Ссылка: https://youtu.be/CR6XJN6RAoQ)

- Следующая номинация «Города»?

- Да. Первое место - Енисейск, МАОУ «СШ №1 имени И.П. Кытманова». Школа имеет уникальную архитектуру и очень хорошо этим обыграла исторический аспект своего становления. Рекомендую для просмотра. (ссылка: https://youtu.be/lteE9bE3DkE)

Второе место - Ачинская школа № 3. (ссылка. https://youtu.be/Hz5g9pL8exo)

- Кто же стал лучшим в Красноярске?

Упорная борьба достойных соперников привела к следующим результатам.

Победитель – Лицей № 12 из микрорайона Черемушки Красноярска.

Второе место - Лицей №6, Кировский район

Почетное третье место у гимназии №7, Ленинский район Красноярска.

Правобережье побеждает решением жюри, хотя достойных работы было много и в Центральном, и в Железнодорожном, и в Октябрьском районах.

- Подводя итоги почти годичного марафона, связанного с конкурсом, скажите – вы довольны результатом?

- Конкурс частично совпал с началом пандемии в регионе, это объяснят то, что он шел дольше запланированного. Но мы были твердо настроены довести дело до логического завершения. Благодарим участников за терпение.

- Кого вы хотели бы поблагодарить за поддержку конкурса?

В организационном отношении мы хотим поблагодарить Министерство образования и лично Светлану Ивановну Маковскую, территориальные органы образования, партийный актив, и, конечно, творческие коллективы школ.

За поддержку в формировании призового фонда я бы хотел поблагодарить крупнейшего государственного провайдера цифровых услуг и региональный офис крупнейшего в стране банка, который недавно представил свою новую эко – систему. Благодаря их поддержке призы (весьма приличные) будут направлены на повышение цифрового потенциала школ. Это вклад в их развитие. Спасибо всем участникам конкурса «Моя школа – самая лучшая!». Красноярские школы – лучшие школы, это доказано!

по информации партии «Единая Россия»

фото: партия «Единая Россия»