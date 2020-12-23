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Александр Усс: "У нас с Павлом Александровичем состоялся обстоятельный разговор"

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Красноярск
14:30 23 Декабря 2020
спорт, пресс-конференция, губернатор, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, биатлон, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Губернатор края Александр Усс провел традиционную предновогоднюю пресс-конференцию с федеральными и региональными журналистами. Из-за сложной эпидемиологической ситуации она прошла в режиме видеоконференцсвязи.

От редакции издания Sibnovosti.ru прозвучал вопрос о текущей ситуации в региональном профессиональном спорте, в частности глава региона прокомментировал скандальное заявление краевого министра Павла Ростовцева о положении дел в красноярском биатлоне:

«Павел Александрович в прошлом выдающийся, известный и заслуженный спортсмен. Однако нужно понимать, что профильный министр – это не жесткий диктатор и командир, а помощник и старший товарищ, глава спортивной семьи региона. У нас с ним состоялся обстоятельный разговор на предмет того, что критиковать своих коллег, тем более в федеральной прессе, не совсем уместно и приемлемо», - прокомментировал глава региона

Также губернатор прокомментировал уход с поста главного тренера футбольного «Енисея» Александра Тарханова:

«Все-таки давайте признаем, отъезд Александра Федоровича связан с не совсем с футбольными причинами и положением дел в красноярском футбольном хозяйстве. У него давнишние связи и контакты в Болгарии, он там несколько лет работал. А учитывая болгарский климат, то конечно тренер исходил из более комфортных условий жизни», - поделился мнением краевой руководитель.

Напомним, ранее министр спорта края Павел Ростовцев дал интервью изданию match.tv, где раскритиковал работу краевой Академии биатлона в целом и местный тренерский штаб в частности.  

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